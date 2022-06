Vittorio Brumotti “Sogno una carriera alla Jim Carrey”/ “Vorrei fare l’attore comico”

Vittorio Brumotti è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella e Manila Nazzaro e andata in onda nel pomeriggio di oggi, venerdì 24 giugno 2022. L’inviato di “Striscia la Notizia” e asso della bicicletta, capace di catalizzare l’attenzione di chiunque con le sue spettacolari evoluzioni, ha rivelato di avere un desiderio dentro di sé: “Sogno una carriera alla Jim Carrey, posso dire che a Paperissima mi sono fatto le ossa come attore comico”.

Proprio con il programma di Canale 5, ha rivelato Vittorio Brumotti, “saremo operativi tutto l’anno, ho tanti impegni anche negli USA e Dubai e creeremo edizioni di Paperissima da ogni parte del mondo”. La sua passione più grande, naturalmente, è per le due ruote non motorizzate e la sua collezione è decisamente ben nutrita: “Ho più di 300 bici, ho un hangar apposito in grado di contenerle. Il primo regalo che mi fecero i miei genitori fu una BMT, che mi fu comprata l’11 novembre 1991 con la loro tredicesima e quattordicesima: si trattava di una bici da trial, da cui non sono più sceso”.

VITTORIO BRUMOTTI: “SOGNO DI DIVENTARE PAPÀ DI UNA BAMBINA”

Nel prosieguo di “Trends&Celebrities”, Vittorio Brumotti ha rivelato di credere molto nel suo lavoro, tanto che “ho fatto sempre di tutto per fare sì che ogni anno fosse rinnovato il mio incarico. Credo che in Italia nei programmi tv servano la meritocrazia e l’impegno. Poi io sono il classico burlone che ne combina una al giorno, sono il figlio/nipote di tutti. Quando sbaglio a Striscia o nelle mie cose, i cameramen fanno un collage dei miei errori e li girano alla redazione senza farmelo sapere”.

Antonio Ricci, dal canto suo, “è il grande professore che bacchetta tutti quanti e, così, involontariamente ci troviamo a crescere. È una persona che cura ogni dettaglio”. Nel futuro di Vittorio Brumotti ci sarà spazio ancora per la bici, ma forse anche per una paternità: “Vorrei diventare papà di una bambina – ha spiegato –. Le insegnerei ad andare in bici, a studiare inglese e cinese. Mi piacerebbe diventasse professoressa”.











