Vittorio Collina/ Vanessa Cinelli e la fine della storia con Katia Fanelli (Uomini e Donne)

Vittorio Collina, archiviata Katia Fanelli ora si gode la sua nuova vita

Vittorio Collina sta bene e la sua decisione di rompere la relazione con Katia Fanelli è più forte che mai. L’ex coppia di Temptation Island sarà presente durante la prima puntata di Uomini e Donne per parlare ancora una volta dell’evoluzione del loro rapporto. Un modo per fare il punto della situazione e scoprire se entrambi hanno scelto di confermare la decisione presa al falò di confronto finale. Vittorio ha avuto quindi modo di incontrare Katia ancora una volta, guardarla negli occhi e sottolineare ancora una volta perchè si sia comportato in un certo modo durante il reality. Collina infatti non nega di essere stato piuttosto spavaldo ed essersi lasciato andare alla Single Vanessa Cinelli, ma anche che tale atteggiamento deriva dall’aver ingoiato il rospo troppe volte, durante la sua relazione con Katia. La Tentatrice tra l’altro ha avuto modo di entrare in studio e difendere Vittorio dagli attacchi della ragazza fotonica e dei due opinionisti di Maria De Filippi, convinti che in realtà il ragazzo non abbia mai provato un vero sentimento nei confronti della sua ex.

Vittorio Collina, non ha smesso di frequentare Vanessa Cinelli e…

Vittorio Collina non ha di certo smesso di frequentare Vanessa Cinelli, ovvero la Tentatrice che lo ha convinto a lasciare in asso la fidanzata a Temptation Island. I due saranno di nuovo l’uno al fianco dell’altra nella prima puntata di Uomini e Donne, quando lui avrà modo di rivedere Katia Fanelli. I fan però non hanno dovuto attendere la messa in onda per seguire da vicino l’evoluzione del rapporto fra l’ex Single e l’ex della ragazza fotonica, visto che i due compaiono spesso e volentieri nelle Stories di Instagram di entrambi. Il pubblico sembra apprezzare l’energia della ragazza, i sorrisi e la solarità che trasmette. I due hanno anche giocato sul fatto che fra loro ci sia un rapporto più che serio, annunciando il grande evento con una clip. Salvo poi rivelare che in realtà quel ‘è ufficiale’ condiviso con i fan riguardava solo l’andare a prendere un gelato insieme. Fra passeggiate durante il giorno e in notturna, i due hanno vissuto una serata romantica a Roma che si è conclusa in modo imprevisto: ruota bucata per il Collina, che si è dovuto improvvisare meccanico per correre ai ripari e raggiungere gli amici che li stavano aspettando.

