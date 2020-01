Vittorio Feltri, #CR4/ “Giampaolo Pansa? Il miglior cronista del dopoguerra”

Vittorio Feltri ospite fisso anche ieri di #CR4 La Repubblica delle donne, ha parlato di svariati temi al fianco di Piero Chiambretti e in onda su Rete4. Il fiore all’occhiello del programma è proprio lui, con le sue divertenti opinioni senza filtri, dotato di immensa ironia. Tra le immagini simbolo di queste elezioni, Luigi Di Maio si è dimesso togliendosi la cravatta: “Meglio togliersi la cravatta o togliersi di mezzo? Togliersi dai piedi è stato molto saggio ma la mossa è stata tardiva. Lui è responsabile di violazione della lingua italiana, ha fatto le serali…”. Qualche settimana fa è morto il giornalista Giampaolo Pansa, la moglie di recente ha affermato e puntualizzato che il marito sia stato sempre di sinistra, cosa che invece gli era stata contestata di recente.

Vittorio Feltri a La Repubblica delle donne

Vittorio Feltri, ha quindi voluto dedicare un pensiero a Giampaolo Pansa: “E’ stato il più grande cronista del dopoguerra, non era bravo ma bravissimo. Lui è sempre stato di sinistra ma di politica capiva poco. I libri storici che ha fatto sono rispettabilissimi. Ha dato molto al giornalismo ma anche alla letteratura storica”. Di seguito, si è parlato di sederi generosi e della volontà delle star di ingrandirsi sempre di più, per rendersi esteticamente più “appetibili”: “Non m’interessa molto, le funzioni del sedere le conosciamo tutti… sono strumenti per l’uscita non per l’ingresso… Se mi piace la donna generosa? A me piacciono le donne degli altri”. Poi in studio Vauro Senesi, entrato al fianco del direttore di Libero Quotidiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA