Vittorio Feltri: “Mia moglie Enoe? Non ho tradito, ho diversificato”/ “Ho desideri…”

Durante la diretta di oggi di Domenica In, in onda su Rai 1, si è discusso di una delle vicende che più stanno appassionando il pubblico, la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, con l’intervento di Vittorio Feltri. Il giornalista ha ricordato una vicenda particolare del suo passato, il tradimento a sua moglie Enoe Bonfanti. Secondo Feltri, innanzitutto, il caso Totti-Blasi non dovrebbe stupire molto, “almeno dal mio punto di vista”, e peraltro si tratta anche di una vicenda piuttosto comune, che “molti di noi hanno potuto vivere in modo diverso”.

“La stanchezza” dopo anni di relazione è normale, secondo Vittorio Feltri, e questo apre le porte “al desiderio di cambiare un po’ la visuale”. “Non ci trovo niente di strano e non riesco a capire come mai appassioni così tanto questa storia”, però ammette che potrebbe essere “perché ci rivediamo un po’ tutti”. Poi, la confessione: “Io, per esempio, devo dire che nel mio matrimonio che dura da 54 anni, ho avuto anche io qualche diversificazione”. Insomma, Vittorio Feltri avrebbe confessato in diretta di aver tradito sua moglie Enoe Bonfanti.

Dopo la confessione del tradimento di Vittorio Feltri a sua moglie Enoe Bonfanti, il direttore ammette anche di aver deciso, in comune accordo, di mantenere un rapporto di “mutuo soccorso” con la moglie. “Non ci siamo mai separati per reciproca convenienza, e anche per affetto”, e poi ha raccontato a grandi linee quello che è stato il loro rapporto in 54 anni di matrimonio, ammettendo che “non ho mai dormito nel letto con mia moglie o nella stessa camera”. “Ho cambiato stanza, ho cambiato piano”: lui dormiva al secondo piano, lei al terzo, mai assieme.

“Poi”, ammette ancora Vittorio Feltri, “ho cambiato anche città”, ma il legame tra loro sarebbe rimasto comunque intatto. Una volta però, ricorda, “mi ha detto ‘ma, io ho scoperto che tu mi hai tradito’”, ma lui avrebbe categoricamente negato, “perché la parola tradimento evoca un coltello infilato tra le scapole, io ho diversificato perché sono un uomo come un altro, ho dei desideri”. Infine, scherza sul fatto che una volta gli abbiano chiesto come avrebbe reagito a sapere di essere stato tradito: “Non avrei detto niente, se non di ricordarsi di cambiare le lenzuola”.











