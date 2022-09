Michelle Hunziker torna con Trussardi? Vittorio Feltri, “Voci vere”/ Bordate a Giovanni Angiolini

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ritorno di fiamma? Vittorio Feltri, “Non ne dubito…”

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono tornati insieme? Secondo alcune indiscrezioni i due si sarebbero riavvicinati e starebbero valutando la possibilità di tornare insieme. A lanciare questa notizia bomba è stato l’amico storico della coppia, Vittorio Feltri che fece da cupido per questa coppia. Vittorio Feltri ha un rapporto molto stretto con Tomaso Trussardi tanto che in un editoriale su Novella 2000 scrive: “Tomaso è quasi come un figlio per me. Conosco sua madre da quando entrambi non avevamo che dieci anni. Duellavamo a scherma insieme. Conoscevo il padre da sempre, essendo lui bergamasco. […] Tuttavia non ho telefonato al giovane per farmi i fatti suoi. […] Però non dubito affatto che la notizia sia fondata. Del resto, Tomaso è figo, intelligente, onesto, pulito, perbene come suo padre a cui somiglia tanto anche esteticamente”.

Vittorio Feltri ha poi attaccato Michelle Hunziker. La conduttrice svizzera ha infatti trascorso l’estate tra le braccia di Giovanni Angiolini. I due sembravano particolarmente affiatati e la notizia della rottura è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Vittorio Feltri però non riesce a spiegarsi come abbia fatto Michelle a frequentare Angiolini che è distante da Tomaso Trussardi: “Non mi spiego come Michelle sia finita tra le braccia di un medico palestrato che ha frequentato la casa del Grande Fratello come Rocco Casalino. La signora deve essersi accorta di avere scambiato il fustino buono con quello sotto marca e non me ne voglia il dottore, senza dubbio in gamba, se azzardo questa esternazione. Ma Tomaso è Tomaso. E non si discute. […] Sono testimone di questa unione pure davanti a Dio. Dovrei incoraggiare i due accorere l’uno tra le braccia dell’altro, forse. Sarei contento se lo facessero, ovvio, ma prima di farlo è necessario che si assicurino che non finisca dopodomani”. Vittorio Feltri tifa per il ritorno di fiamma tra Michelle e Tomaso. E chissà che già non ci sia stato.

Qualche settimana fa Tomaso Trussardi è stato beccato in compagnia di una donna Ruzwana Bashir ma le voci su un possibile ritorno di fiamma con Michelle Hunziker si sono intensificate. Inoltre un dettaglio ha insospettito i fan della coppia. In una storia Instagram, Michelle Hunziker aveva la fede nuziale al dito e per alcuni è sembrato un segnale di riavvicinamento. La fine della storia d’amore tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è stata confermata dopo le indiscrezioni su una presunta crisi. I motivi della rottura erano legati principalmente a differenze caratteriali. Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker sono stati insieme 11 anni e hanno avuto due figlie, Sole e Celeste.

I paparazzi qualche settimana fa hanno beccato Tomaso mentre trascorreva la vacanze su uno yacht e appariva molto preso da una bella ragazza. Si chiama Ruzwana Bashir, ha la stessa età di lui (39) ed è un’imprenditrice inglese di successo nel settore della tecnologia, nonché fondatrice di un’agenzia di viaggi, Peek, con sede a San Francisco. Trussardi appare sereno negli scatti e non è detto che questa ragazza sia solo un’amica. Tomaso si sta vendicando o c’è dell’altro?











