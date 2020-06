Vittorio Feltri si dimette dall’Ordine dei giornalisti/ “Vado via da un ente inutile”

Vittorio Feltri non è più un giornalista, essendosi dimesso dall’Ordine. A darne notizia è stato Alessandro Sallusti, direttore del “IlGiornale”, che attraverso un editoriale pubblicato stamane ha scritto: “Dopo cinquant’anni di carriera si è dimesso dall’Ordine rinunciando a titoli e posti di comando nei giornali, compreso nel suo Libero (lo fondò nel 2000)”. Secondo Sallusti si è trattato di una scelta dolorosa fatta “per sottrarsi una volta per tutte all’accanimento con cui da anni l’Ordine dei giornalisti cerca di imbavagliarlo e limitarne la libertà di pensiero a colpi di processi disciplinari per presunti reati di opinione e continue minacce di sospensione e radiazione”. Stando al direttore de Il Giornale, Feltri “per potere continuare a scrivere, ha dovuto rinunciare al suo mestiere”. Sallusti parla di giorno non bello per la categoria, che perde uno dei giornalisti che “hanno fatto la storia di questo mestiere, da trent’anni a questa parte sia come penna sia come direttore”. Il collega della carta stampata non nasconde che a volte Feltri vada sopra le righe, che abbia un brutto carattere e che la sua voce non sia ingabbiabile, ma “è per questo che piace”.

VITTORIO FELTRI SI E’ DIMESSO, CARLO VERNA: “A BREVE NE DISCUTEREMO”

Sallusti si è quindi rivolto ai suoi oppositori, augurandosi che “si vergognino della loro squallida miseria culturale e professionale”, per poi invitare Carlo Verna, presidente dell’Ordine, a “rifiutare le dimissioni e garantire a un grande collega la libertà che merita, perché se così non fosse da oggi nessuno di noi potrà sentirsi al sicuro”. Sallusti conclude: “Auguro a Vittorio Feltri di scrivere liberamente, anche da non giornalista, fino a che Dio gliene darà la forza”. Carlo Verna ha confermato la rinuncia dall’Ordine: “La lettera di dimissioni di Feltri (dall’Odg) è stata effettivamente depositata al consiglio della Lombardia – le parole all’Adnkronos – ma il Consiglio deve riunirsi per accettarle e cancellarlo. Sto presiedendo il Consiglio Nazionale in corso e tra poco parlerò proprio di questa vicenda”. Per poi aggiungere al Corriere della Sera: “Avrei preferito riaccompagnarlo sulla strada giusta e nessuno pensi di non leggere più la sua firma perché le opinioni sono garantite dall’articolo 21 della Costituzione, ma chi gliele pubblica sappia che è responsabile deontologicamente dei contenuti”.

“DA ANNI L’ORDINE MI ROMPE, NON NE POSSO PIU'”

Poco fa sono giunte anche le parole dello stesso Vittorio Feltri, attraverso le colonne del Corriere della Sera: «Da anni l’Ordine mi rompe, soprattutto per i titoli di Libero, nonostante ci sia un direttore responsabile, non ne posso più. Me ne vado da un ente inutile, che esercita azioni nei miei confronti con un chiaro fumus persecutionis. Mi hanno spesso censurato, mi hanno sospeso, ora ho addirittura tre procedimenti, ma se ne occupa il mio avvocato, e gli farò anche causa per danni morali”. Feltri dice di non essere dispiaciuto: “No, perché l’accanimento nei miei confronti è del tutto infondato, prima di fare un procedimento si guarda la gerenza, loro non lo fanno, io non sono responsabile dei titoli di Libero. Quindi no, non mi dispiace, non me ne importa nulla, d’ora in poi chi mi chiama giornalista lo querelo”.



