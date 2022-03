Vittorio Garrone operato d’urgenza/ Come sta? Antonella Clerici “Sofferto tantissimo”

Sono stati giorni difficili per Vittorio Garrone, il compagno di Antonella Clerici. È stata proprio la celebre conduttrice a rivelarlo in diretta nel corso dell’ultima puntata di È sempre mezzogiorno. Garrone è stato operato d’urgenza per un’ernia e, stando a quanto raccontato dalla Clerici, l’operazione è stata anticipata da giorni di sofferenza. “Ha sofferto tantissimo e alla fine si è dovuto operare” ha raccontato Antonella, come riporta La NostraTv, durante la preparazione di un dolce a base presentato da Cristina Lunardini. Prendendo spunto dalla preparazione del dolce, la Clerici ha spiegato che il compagno “dopo l’operazione è un po’ zoppo”. “L’operazione si è resa proprio necessaria” ha spiegato ancora la conduttrice in diretta su Rai1.

Fabrizio Frizzi, 4 anni fa la morte/ Il dolore di Antonella Clerici: "Senza di te..."

Come sta Vittorio Garrone dopo l’operazione?

Ma come sta oggi Vittorio Garrone? Antonella Clerici ha chiarito che, dopo giorni di sofferenza e un’operazione d’urgenza, oggi le cose sono migliorate per il suo compagno: “Adesso sta bene e lo rimetteremo in sesto”, ha spiegato in diretta. Garrone, dunque, si sta riprendendo dall’operazione di qualche giorno fa che, ricordiamo, è stata dovuta a un’ernia. Intanto nello studio di È sempre mezzogiorno, Cristina Lunardini si è dunque detta scherzosamente pronta a rimetterlo in sesto proprio con il suo dolce.

LEGGI ANCHE:

Antonella Clerici con Emma Marrone/ "Siamo impazziti? Mio successo su imperfezioni…"Marcella Di Pasquale The Voice Senior 2022/ Bordata a marito e figlio: "Due ostacoli"

© RIPRODUZIONE RISERVATA