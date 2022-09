Vittorio Gassman: com’è morto/ Al suo fianco l’ultima moglie Diletta D’Andrea

Vittorio Gassman, come è morto l’attore?

Il 1° settembre Vittorio Gassman avrebbe compiuto 100 anni. Il celebre attore si è spento 29 giugno 2000 nella sua casa a Roma, a 78 anni. Il suo cuore non ha retto: una crisi cardiaca lo ha colto all’improvviso. La camera ardente è stata allestita il giorno successivo presso il Campidoglio, nella sala della Protomoteca, mentre i funerali sono stati celebrati il 1º luglio nella Chiesa di San Gregorio al Celio. Il corpo dell’attore è stato cremato e le sue ceneri riposano al cimitero del Verano nella tomba della famiglia D’Andrea, della sua terza e ultima moglie. L’epigrafe sulla lapide riporta solo “Attore” e la frase “Non fu mai impallato”. A scrivere il suo epitaffio è stato lo stesso Gassman, come rivelò in un’intervista pubblicata sul quotidiano la Repubblica il 2 dicembre del 1989: “La mia epigrafe è già scritta. Sulla lapide si leggerà: Vittorio Gassman, fu attore. Poi una piccola chiosa, giù in fondo quasi illeggibile: Non fu mai impallato. È un termine tecnico cinematografico: è impallato ciò che si nasconde alla macchina da presa. Io mi sono sempre fatto vedere, mi sono esposto e, a teatro, credo addirittura d’ aver avuto un certo coraggio, che per me, date le premesse, è il massimo”.

Diletta D’Andrea, terza moglie di Gassman

Fino alla fine, al fianco di Vittorio Gassman, c’è stata l’attrice Diletta D’Andrea, sua terza moglie. I due attori si sposarono il 6 dicembre 1970 a Velletri. Dalla loro unione è nato Jacopo, quarto figlio di Gassman. Anche L’attrice aveva già un figlio, Emanuele, nato dalla sua relazione con il regista Luciano Salce. “Mamma gli ha dedicato la vita. Ma lo ha anche ucciso. Ha la responsabilità di averlo portato all’umanizzazione. E questo lo ha ucciso poco a poco, con quelle depressioni iniziate verso i 60 anni, quando, grazie a mamma, prese coscienza di essere esistito anche in quanto uomo. È come se si fossero spente all’improvviso le luci della ribalta e lui si fosse accorto di non avere più 20 anni”, ha dichiarato Emanuele Salce, sulle pagine di Gioia qualche anno fa, parlando del rapporto tra sua madre e Gassman.

