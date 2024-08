Diletta D’Andrea Gassmann, chi era la terza moglie di Vittorio

L’Italia nelle scorse ore si è ritrovata a piangere Diletta d’Andrea Gassmann, celebre regista e padre tra gli altri di Alessandro Gassmann, Diletta D’Andrea Gassmann è stata la terza moglie del celebre volto del cinema italiano scomparso nel 2000. Morta a 82 anni, dalla loro unione era nato il figlio Jacopo Gassmann mentre in precedenza Diletta D’Andrea aveva avuto un figlio dal regista Luciano Salce, Emanuele, e sono stati proprio loro ad annunciare la dipartita della madre in una nota ufficiale diramata oggi domenica 18 agosto 2024. “Questa mattina è venuta a mancare la nostra amata madre Diletta d’Andrea Gassmann, nel rispetto delle sue volontà e del suo desiderio di discrezione, i figli comunicano che non ci saranno esequie”.

Nell’arco della sua vita vissuta a fianco di Vittorio Gassmann, Diletta d’Andrea ha vantato diverse partecipazioni al cinema, dal debutto con Il conte Max, passando per altri titoli come La voglia matta, “Obiettivo ragazze”, “Ercole sfida Sansone”.

Diletta D’Andrea Gassmann, la rivelazione del figlio Emanuele su Vittorio

Dalla precedente storia della terza moglie di Vittorio Gassmann è nato il figlio Emanuele Salce, avuto dalla relazione con il celebre regista Luciano. Ma nella vita dell’attore e della madre Diletta D’Andrea Gassmann ha occupato un posto importante Vittorio, il regista e padre anche di Alessandro Gassmann.

In una intervista il figlio di Diletta d’Andrea Gassmann ha confessato: “Quando avevo due anni sono cresciuto con Vittorio, lui e Luciano erano amici fraterni e facevano l’Accademia di arte drammatica insieme. Nel 1942 erano un gruppo molto unito, si sono trovati insieme a fare anche il militare ed erano così uniti che hanno amato anche la stessa donna. Gelosi l’uno dell’altro? Erano troppo intelligenti per esserlo o, comunque, troppo per ammetterlo”.