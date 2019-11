Vittorio Sgarbi/ “Balotelli? Un cittadino del nostro Paese, ma non è un italiano”

Non mancano gli scontri quando si parla di Vittorio Sgarbi, finito nel vortice delle polemiche in questi giorni per via di una sua dichiarazione su Mario Balotelli. “Un cittadino del nostro Paese, ma non è un italiano”, ha detto a Stasera Italia parlando degli episodi di razzismo che di recente hanno colpito il calciatore del Brescia. Parole piuttosto soft se si pensa che nella stessa giornata, ospite di Non è l’Arena, ha avuto inevce un duro scontro con Peter Gomez. “Mi dia del lei, signor Gomez, mi dia del lei. Vergognati, ipocrita! Vai a fare in c…”, ha detto al direttore de Il Fatto Quotidiano, non appena gli ha ricordato di aver dato la fiducia al governo gialloverde.

Anche se in altre vesti, Vittorio Sgarbi sarà inoltre ospite della puntata di A raccontare comincia tu che andrà in onda su Rai 3 nella prima serata di oggi, giovedì 7 novembre 2019. Questa volta sarà l’uomo che indossa i panni del critico a parlare, a rivelare alcuni fatti della sua vita. Non è trascorso molto tempo da quando Sgarbi si è reso protagonista di alcune confessioni a Live – Non è la d’Urso, dove ha raccontato fra le altre cose anche di aver avuto un rapporto a tre con Eva Robin’s e un’altra donna: “Ero attivo, la prendevo da dietro, non mi piace farmelo mettere nel c**o”, ha detto in trasmissione, tacendo però sull’identità della misteriosa terza donna. Di cui tuttavia ha dato alcuni dettagli: “Siamo stati in un rapporto a tre… Lei è una morta molto famosa che è stata ospite tua tante volte, era una tua grandissima amica. Una donna straordinaria, celeberrima, famosissima, bellissima… ha fatto di tutto nell’arte, una donna di spettacolo. Io ebbi un rapporto con lei, attraverso il “lui” che è lei. Io misi il ‘lui’ di lei… Lei prendeva il ‘lui’ di lei, di Eva, e io stavo dietro. Si chiama trenino”. Clicca qui per rivedere il video di Vittorio Sgarbi.

Vittorio Sgarbi, “Capra” e la parola che l’ha reso noto

“Capra” è forse la parola che Vittorio Sgarbi pronuncia più di tutte quando perde le staffe, ripetuta tra l’altro diverse volte al malcapitato di turno. Ed è per questo che non sorprende sapere che il critico d’arte ha pubblicato con Baldini Castoldi il suo Diario della capra 2019/2020, una raccolta di aforismi che spaziano in varie tematiche: “Per me ragione significa che io ho ragione”, “Sdraiato è la miglior posizione, qualunque cosa tu faccia”, “Da qualche parte nel mondo per ogni uomo esiste la donna ideale. Basta evitarla”. Quel capra, Sgarbi lo ha detto di recente anche a Roberto Vecchioni durante il Festival dell’Essere che si è concluso nei giorni scorsi a Salerno. “Tutto è nato quando ho detto, in senso ironico, che l’uomo è superiore alla donna. Quando Vecchioni mi ha redarguito e il pubblico ha applaudito allora c’è stata un po’ di bagarre, ma va bene così, è stato un modo per l’essere di prevalere sulla forma”, ha detto a Il Mattino, ammettendo di aver non solo mandato la conduttrice a quel paese, ma di aver insultato anche il pubblico presente. Sgarbi però prevede una piccola rivoluzione per la prossima edizione del festival, la seconda: “Vorrei aprire con un confronto tra un prete e una pornostar come Malena, che si muove in un ambito come fu quello di Moana Pozzi diventata quasi santa. Fa un lavoro che non molti farebbero ma che tutti sono interessati a capire come funziona e il perché di questa scelta. L’essere ha tanti modi di essere”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA