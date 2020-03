Vittorio Sgarbi/ “Berlusconi, Marta Fascina una sottomessa. Peccato non sia gay…”

Come vi abbiamo raccontato, Silvio Berlusconi e Francesca Pascale si sono lasciati: il Cavaliere adesso ha una nuova relazione con Marta Fascina, azzurra che ha 30 anni. Intervenuto ai microfoni de La Zanzara, Vittorio Sgarbi ha rivelato di sapere da ormai dieci giorni della separazione tra l’ex premier e la rampante napoletana: «Mi ha chiamato lui dalla Svizzera, la Fascina è una ragazza mite che secondo me aveva già trovato un’intesa con lui da almeno un anno, un anno e mezzo». Il critico d’arte ha aggiunto: «Quando andavo ad Arcore, Francesca Pascale ormai stava a casa sua perché lui le aveva preso la casa, mentre in casa nascosta in cucina c’era questa ragazza. Essendo timida, non si affacciava. Probabilmente Berlusconi è passato da una prepotente e sadica, a una invece sottomessa».

VITTORIO SGARBI, SILVIO BERLUSCONI E L’AMORE CON MARTA FASCINA

«Questa probabilmente quando lo guarda gli dice come sei bravo, come sei bello», ha spiegato Vittorio Sgarbi, evidenziando che a suo avviso «Francesca Pascale era piuttosto tosta». Marta Fascina potrebbe essere la donna ideale per Silvio Berlusconi, ha aggiunto il parlamentare di Forza Italia, che ha spiegato: «La Fascina in tempo di femminismo sembra una figura negativa, ma mentre la prepotente si scopre, la sottomessa è veramente dominante: ti domina fingendo di essere sottomessa». Poi Vittorio Sgarbi ha ironizzato sul fatto che tutte le ex compagne del Cavaliere diventano ricche: «Lui è generoso. Dobbiamo rimpiangere che non sia omosessuale, sarebbe stato perfetto anche per noi». Insomma, Vittorio Sgarbi sembra un po’ invidiare le ex fiamme di Silvio…

© RIPRODUZIONE RISERVATA