Vittorio Sgarbi e la figlia Evelina, lite per ‘colpa’ di Signorini/ Lui: “Le ha proposto il GF Vip 7 e lei…”

Vittorio Sgarbi e la figlia Evelina hanno litigato a causa del Grande Fratello Vip 7

In attesa dell’inizio del Grande Fratello Vip 7, previsto per i primi di settembre, arrivano le prime certezze riguardanti il cast di concorrenti. Dopo l’annuncio di Giovanni Ciacci, primo elemento ufficiale della nuova edizione, arriva la conferma di un rifiuto: quello di Evelina Sgarbi. Stiamo parlando della figlia di Vittorio Sgarbi che avrebbe rifiutato la proposta di Alfonso Signorini di entrate nella Casa di Cinecittà e farsi conoscere al grande pubblico, decisione che avrebbe fatto infuriare suo padre.

“Abbiamo discusso per questa cosa e per qualche mese ci siamo pure persi di vista”, ha ammesso Vittorio Sgarbi in un’intervista rilasciata a Novella2000, come riporta la NostraTv, confermando che la lite è nata proprio dalla sua decisione di rifiutare la partecipazione al Grande Fratello Vip 7.

Evelina Sgarbi ha rifiutato la proposta di Signorini per il GF Vip: ecco perché

Pare, infatti, che Evelina Sgarbi abbia volutamente saltato i provini per il reality: “Ha deciso di non presentarsi contro la mia volontà”, ha spiegato Vittorio, che avrebbe fatto presente alla figlia che partecipare al reality avrebbe per lei significato anche guadagnare un bel po’ di soldi senza particolari sforzi. “Per una ragazza della sua età declinare una simile offerta equivale a sputare sul denaro”, ha infatti sottolineato l’uomo. Ma perché qual è il motivo che ha portato Evelina a rifiutare la proposta di Signorini? “Ha ritenuto che quello fosse un luogo denso di pettegolezzi”, ha infine spiegato Sgarbi, ancora deluso dal rifiuto dato dalla figlia al conduttore di Canale 5. Si tratterebbe del secondo rifiuto per lui dopo quello di Nicolò, il figlio di Andrea Pirlo.

