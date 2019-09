VITTORIO SGARBI/ Ospite di Pierluigi Diaco: l’ultima bordata su Gad Lerner (Io e Te)

Sarà Vittorio Sgarbi il protagonista della puntata di oggi di “Io e te” in onda su Rai Uno in seconda serata per la conduzione di Pierluigi Diaco. E’ lo stesso conduttore a scrivere:”Vittorio Sgarbi sarà il protagonista del faccia a faccia in apertura della seconda puntata di #ioetedinotte Vi aspettiamo sabato 21 Settembre alle 23.55 su”. Si preannuncia dunque una seratina movimentata per Diaco, soprattutto per l’abitudine del conduttore di dare vita ad un salotto “gentile”. Non è un caso che tra i fan della trasmissione c’è chi commenti su Instagram:”Speriamo che non sia maleducato e volgare come sempre, in prima serata, non è certo come te caro Diaco, tienilo a freno anche se il programma è quasi a mezzanotte”. E viste le ultime uscite di Sgarbi non ha tutti i torti…

VITTORIO SGARBI A “IO E TE”

Un esempio del carattere fumantino di Vittorio Sgarbi? Ce ne sarebbero a decine, a centinaia, ma che diciamo, a migliaia. Prendiamo però l’ultima posizione controcorrente del critico d’arte: quella contro Gad Lerner, il giornalista aggredito a Pontida dai fan di Matteo Salvini. Sgarbi a tal proposito ha dichiarato:”Dal punto di vista del politicamente corretto se Salvini fosse stato ipocrita avrebbe potuto risolvere subito la situazione dicendo che un giornalista in quanto tale non va aggredito”. Queste le parole di Sgarbi all’AdnKronos, che poi ha aggiunto a difesa di Salvini:”La responsabilità di questi gesti razzisti non è del leader del partito ma di un clima che vede alcuni militanti fuori controllo. Anzi, questo episodio è più svantaggioso per la Lega in quanto adesso sarà il pretesto per accusare i leghisti di antisemitismo. Mi sembra invece che sia corretta la definizione data di Lerner come un ‘provocatore’ perché le sue affermazioni sia sui social che in televisione sono sempre state molto dure e violente. Gli hanno reso pan per focaccia”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA