Diretta e commento Bella festa, puntata 2 gennaio 2024

Prosegue la puntata di Bella Festa su Rai2, con il padrone di casa Pierluigi Diaco che ha riaccolto in studio Al Bano e interagito con Licia Colò e Alba Parietti nella trasmissione. “Ormai questo programma lo abbiamo ribattezzato in Bellissima festa” ha detto il conduttore e presentatore durante la trasmissione del secondo canale.

Masterchef Italia 14, 4a puntata/ Diretta ed eliminati: esterna, Pino contro Reza come capitani!

Intanto sui social è partita una sommossa popolare da parte del pubblico, che si è espresso contro il format, definendolo privo di idee e pronosticando una share al ribasso per la puntata di questa sera sul piccolo schermo. Il parterre di ospiti non sembra aver convinto, la versione di Bella Ma’ in grande tantomeno e il pubblico storce il naso davanti al programma (Agg. di Vincenzo Pennisi)

Lorenzo Spolverato contro Amanda Lecciso al Grande Fratello 2024/ "Ti sei schierata con persone sbagliate"

Al Bano e il grido a Bella festa: “Stop alla guerra”

Duro sfogo di Al Bano durante la sua ospitata a Bella Festa, il cantante originario di Cellino San Marco ha fatto tappa nel programma di Pierluigi Diaco, esponendosi sulla questione relativa alla guerra, l’artista originario di Cellino San Marco si è duramente sfogato: “Non vogliamo la guerra, non la vogliamo” ha tuonato il cantante.

E Pierluigi Diaco ha applaudito il messaggio di forza e soprattutto di pace che Al Bano ha mandato durante Bella Festa, nella speranza che possa venire ascoltato da chi di dovere. Poi il cantante pugliese si è esibito sulle note dei suoi più grandi successi (Agg. di Vincenzo Pennisi)

Fabio Adami, chi è il fidanzato di Alba Parietti/ "Non ci sposiamo, a lui è costato tanto questo amore"

Bella festa, puntata 2 gennaio 2024 su Rai2: ospiti e anticipazioni

Nuovo appuntamento su Rai2 con Bella festa, il programma di Pierluigi Diaco, una speciale versione di Bella Ma approdata in prima serata sul piccolo schermo. E anche questa sera il conduttore spalanca le porte a grandi ospiti, dall’attrice Valeria Fabrizi a Licia Colò, pronte a raccontarsi tra rivelazioni e dichiarazioni inaspettate nella trasmissione. Come al solito Bella festa è visibile in diretta tv e in streaming su Rai 2 il 2 gennaio 2025 alle ore 21.20, ovviamente anche in streaming sulla piattaforma Rai Play.

E poi tra i protagonisti di Bella Festa Alba Parietti con il figlio Francesco Oppini, il comico Gabriele Cirilli con il figlio ed il cantautore Memo Remigi con il nipote, ci sarà posto anche per l’oroscopo del 2025 con Jupiter, quindi per la parte musicale super ospite Albano insieme ai Los Locos protagonisti del grande show di Pierluigi Diaco su Rai2.