Vittorio Sgarbi “Quelle nate nel 2000? Tutte tr*ie”/ Poi si scusa “Non è battuta mia”

Vittorio Sgarbi, critico d’arte e politico, si è reso protagonista di un’uscita non propriamente felice nel corso della puntata di “Domenica In” andata in onda nel pomeriggio di oggi, domenica 19 marzo 2023. Seduto nello studio televisivo di Mara Venier con accanto le sue due figlie Evelina e Alba, Sgarbi ha rivelato il pensiero che una sua ex assistente condivideva insieme a lui e l’ha fatto senza troppi filtri e incurante della fascia oraria tutt’altro che “protetta”. In particolare, l’ospite ha asserito: “C’era una mia assistente che diceva che quelle nate nel 2000 sono tutte tr*ie!“.

SCIENZAinATTO/ Maryna Viazovska e l’impacchettamento di sfere

VITTORIO SGARBI: “QUELLE NATE NEL 2000 SONO TUTTE TR*IE!”

Nel prosieguo di “Domenica In”, Vittorio Sgarbi, mentre Mara Venier tentava di rimediare alla sua gaffe, dissociandosene con ripetuti ‘no’ ed esortando il suo ospite ad aprire i regali che le sue figlie avevano portato in studio per celebrarlo in occasione della festa del papà, lui, rivolgendosi alla più piccola delle due, le ha domandato: “Tu di che anno sei? 1999, vero?”. La ragazza, in evidente imbarazzo, ha replicato: “No, sono del 2000…”. A quel punto, il politico ha concluso: “Sei del 2000? Devi stare attenta, allora…”. Il commento finale di Mara Venier ha fatto da perfetta chiosa: “Quanta pazienza ci vuole…”. Al rientro dalla pubblicità, Vittorio Sgarbi si è “salvato”: “Chiedo scusa, non era una battuta mia”.

LEGGI ANCHE:

SCIENZAinATTO/ Il progetto INCREASE e il miglioramento genetico di quattro legumiSCIENZAinDIRETTA/ Premio Nobel Medicina 2022 - Neanderthal, Denisova e... noi

© RIPRODUZIONE RISERVATA