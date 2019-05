Vittorio Sgarbi vs Barbara D’Urso/ “Uomini sposati non sono schifosi se vanno a…”

A Live – Non è la D’Urso si parla di prostituzione. Per alcuni ospiti prostituirsi è una scelta, per altri è invece una costrizione. Ma nel bel mezzo del dibattito scatta un piccolo botta e risposta tra Barbara D’Urso e Vittorio Sgarbi, che in collegamento contesta alla conduttrice di essersi scagliata, in maniera piuttosto dura, contro gli uomini che usufruiscono di tali servigi. Barbara D’Urso, però, non ci sta e chiede all’opinionista di poter formulare ancora una volta il suo pensiero, quasi certamente frainteso nel corso del dibattito. E in studio, intanto, parte la bagarre: Vittorio Sgarbi è un fiume in piena e non dà alla conduttrice la possibilità di replica, mentre lei, nel tentativo di prendere la parola e formulare nuovamente il suo pensiero, si cala per un attimo nei suoi panni dandogli della ‘capra’. Ma vediamo nel dettaglio cosa è accaduto nel corso dell’ultima puntata di Live Non è la D’Urso tra Barbara D’Urso e Vittorio Sgarbi.

Il botta e risposta

Vittorio Sgarbi ha rimproverato Barbara D’Urso sul tema della prostituzione. “Prima di tutto, in ordine a quello che ho sentito, non sono d’accordo con te con il fatto che gli uomini, nella loro debolezza, siano quelli più schifosi perché vanno con una putt* – spiega Vittorio Sgarbi – credo che ogni istinto sia lecito, dentro o fuori dal matrimonio”. La conduttrice lo interrompe, lui si infuria: “Tu hai detto gli schifosi, hai detto prima che quelli che fanno più schifo sono i clienti che tradiscono le mogli, hai detto letteralmente così, che sono peggio delle prostitute”. Ma la conduttrice non ci sta e, prendendo in prestito una formula molto cara al suo ospite, replica: “Stai zitto capra, non ho detto questo, non ti sento, io ho detto, siccome si dava della schifosa tra virgolette a una prostituta, io ho detto: a me fanno più schifo gli uomini sposati che lasciano a casa la moglie e vanno con le prostitute”.

