“Vivere più a lungo? Dieta sana ed esercizio fisico”/ Dott Mariani: “Fondamentali sono i primi anni di vita”

Il segreto della longevità? Sta nella sana alimentazione. Se ne è parlato stamane a Uno Mattina, noto talk in diretta sul primo canale e condotto da Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla. Il dottor Mariani, nutrizionista, ha spiegato: “La prevenzione si fa dagli 0 ai 18 anni, tutti gli errori in quelal fascia di età diventano patologie e questa condizione può esacerbarsi e diventare una malattia. La tavola diventa il momento principale insieme al movimento, negli anziani vanno bene 3/4.000 passi”.

In studio a Uno Mattina anche Francesco Landi geriatra del Policlinico gemelli: “Siamo destinati a declinare, è quasi una cattiva notizia, ma la buona notizia è che questo declino lo possiamo modificare ma per farlo dobbiamo iniziare subito. Oggi la scienza ci suggerisce che dobbiamo porre attenzione durante la nostra vita all’attenzione, siamo quello che mangiamo è uno slogan banale ma è così. Pensiamo a quanta roba ingeriamo durante la nostra vita e quello ci determina anche quando siamo giovani, come ad esempio l’obesità infantile. Le proteine rappresentano un aspetto molto importante”.

IL SEGRETO DELLA LONGEVITÀ? ALIMENTAZIONE SANA: “DIETA SANA E MOVIMENTO PER TUTTA LA VITA”

Il Dottor Mariani ha quindi ripreso la parola precisando: “Cosa devono mangiare i 70enni? Proteine, ma anche carboidrati e grassi insaturi. La nostra dieta mediterranea diventa fondamentale per la gestione delle risorse in anzianità. Dobbiamo dare più vita agli anni, non soltanto anni alla vita. La buona notizia è che un anziano su due non soffre di patologie, un aspetto importante che è dato dalla tavola. Trovarsi di fronte una bella insalata colorata diventa un momento per coniugare colori e sapori al benessere”.

Per quanto riguarda la frutta: “Poco e spessa, alcuni studi dicono 10 volte al giorno per gli anziani in piccole quantità, mangiare magari 5 ciliegie ora poi altre 5 fra un po’”. Il dottor Valdi ha poi parlato dell’inappetenza negli anziani: “Importante è controllare il peso corporeo, mai andare sottopeso ne sovrappeso, misure che dobbiamo imparare a prendere settimanalmente o quotidianità, guardando anche la conferenza vita fianchi normale. La longevità non la guadagniamo con le pillole – ha concluso Valdi – dieta ed esercizio fisico vanno fatti per tutta la vita”.











