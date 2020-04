Vivi e lascia vivere/ Anticipazioni puntata 30 aprile: Giada scompare, Laura in crisi

Pubblicità

Giovedì 30 aprile, Rai1 trasmetterà la seconda puntata di Vivi e lascia vivere. La fiction con Elena Sofia Ricci e Massimo Ghini manda in onda il terzo e il quarto episodio che vedrà Laura Ruggero ancora una volta nei guai. Infatti dopo la scomparsa di suo marito Renato, la donna dovrà fare i conti con la scomparsa della figlia Giada. Nel primo dei due episodi in onda giovedì prossimo, a partire dalle 21.35, Toni decide di aiutare Laura. È proprio grazie a questo amico di vecchia data che Laura riesce ad avviare un’attività. Ma le cose per lei non sono mai facili e anche in questa occasione la strada risulta tutta in salita. Infatti la situazione sfugge di mano e porta Laura a perdere nuovamente la speranza anche in questo progetto.

Vivi e lascia vivere, anticipazioni seconda puntata: la rivelazione di Giada

Nella prossima puntata di Vivi e lascia vivere Laura Ruggero scopre che Marilù le sta mentendo. Poco dopo decide però di aiutarla e per questo la coinvolge nella sua attività. Mentre Toni si prodiga per fare una sorpresa alla famiglia di Laura, Giada sconvolge tutti. Nel corso di una lite la ragazza infatti svela qualcosa che la madre e i suoi fratelli ignoravano. subito dopo però fugge via, senza lasciare traccia. Laura ha paura, è allarmata per la figlia e chiede ancora una volta aiuto a Toni. Come se la caverà? Lo scopriremo giovedì prossimo, nella nuova puntata di Vivi e lascia vivere.



