Vivi e lascia vivere/ Anticipazioni puntata 7 maggio: Laura allontana Toni

Pubblicità

Vivi e lascia vivere torna in onda la prossima settimana, giovedì 7 maggio, con la terza puntata su Rai1. La situazione di Laura (Elena Sofia Ricci) continua ad essere abbastanza complicata. Nei prossimi due episodi la donna dovrà fare i conti con una scoperta su Toni, l’amico ritrovato dopo molti anni, e con le nuove difficoltà familiari. Intanto l’attività alla quale è riuscita a dare il via con l’aiuto di care amiche inizia a dare i suoi primi frutti. Laura ottiene le sue prime soddisfazioni e la realizzazione del suo sogno sembra sempre più vicina. La donna non riuscirà però a godersi pienamente queste novità perché dovrà fare i conti con la scoperta che Toni non è poi la persona che credeva. Di fronte a tale consapevolezza, Laura deciderà di allontanarlo dalla sua vita.

Vivi e lascia vivere: Giada scopre nuovi dettagli sulla morte di suo padre

La terza puntata di Vivi e lascia vivere, in onda su Rai1 il 7 maggio in prima serata, ci riporta però anche nei problemi dei figli di Laura. Giada in particolare si troverà ad affrontare una brutta disavventura, che farà allarmare Laura e la sua famiglia. E sarà ancora Giada a scoprire nuovi dettagli sulla morte del padre. La ragazza scoverà indizi che la porteranno a riflettere. Novità anche per Giovanni: il figlio di Laura scoprirà per la prima volta cosa significa innamorarsi. Una scoperta che gli darà una nuova linfa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA