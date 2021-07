Vivi e lascia vivere, replica/ Anticipazioni puntata oggi 18 luglio 2021: cosa è successo a Laura?

Vivi e lascia vivere, anticipazioni puntata in replica oggi, 18 luglio

Vivi e lascia vivere torna in onda questa sera su Rai 1 tra le tante repliche estive che la tv pubblica sta propinando al proprio pubblico. In molti sono pronti ad insorgere per via di questo comportamento e dell’abbonamento pagato a vuoto in questi mesi di repliche ma altri sono contenti di rivedere nuovamente Elena Sofia Ricci nella fiction la cui regia è firmata da Pappi Corsicato. La domenica sera quindi sarà dedicata alla vita di Laura e a come la sua vita e quella dei figli sarà travolta da una notizia terribile che la porterà ad un vero e proprio crollo nervoso, ma di cosa si tratta di preciso? Quello che sarà nel prime time di Rai1 sarà una vera e propria rinascita come una fenice che rinasce dalle sue ceneri a cominciare proprio dai primi due episodi dal titolo Il ritorno e L’incontro.

Cosa è successo a Laura e alla sua famiglia?

Prenderà il via da qui la replica di Vivi e lascia vivere che terrà in apprensione il pubblico con la vita di Laura che torna a Napoli e deve dare una terribile notizia che cambierà la sua vita e quella dei suoi figli. Al suo fianco ci sono Rosa e Marilù, la sorella di suo marito, e così dopo le nuvole, ecco il primo raggio di sole con un’idea, una via d’uscita insperata. Ad agevolare questa sua rinascita ci pensa un incontro inaspettato con un suo vecchio amico, Toni. Intanto anche i suoi figli si danno da fare e se da una parte Giada, la figlia maggiore, cerca un lavoro e lo ottiene facendo anche la conoscenza di Luciano, Nina, la figlia minore, finisce nei guai. La ragazza entra in un una casa insieme alle sue amiche pensando sia vuota, ma come andrà a finire per lei?

