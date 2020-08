Viviana Parisi, tracce di sangue in boschi Caronia/ Martedì esami su cranio di Gioele

Sono state trovate tracce di sangue nei pressi del luogo dove è stato trovato il corpo del piccolo Gioele Mondello, nei boschi di Caronia, non molto distante dalla madre Viviana Parisi. Il rinvenimento è avvenuto durante i rilievi eseguiti nella notte con il luminol, ma non è al momento possibile sapere se quelle tracce ematiche appartengano ad animali o all’uomo. La circostanza è stata confermata dall’avvocato Pietro Venuti, legale della famiglia Mondello, il quale ha preso parte agli accertamenti, come riportato da Il Messaggero. Inoltre, sono stati fatti prelievi da alcuni animali, cani e suini, per tracciarne il Dna. Ieri i Vigili del Fuoco hanno disboscato la zona proprio per permettere alla Squadra sopralluoghi della Scientifica di raggiungere il terreno che era avvolto da una fitta vegetazione. Per quanto riguarda invece le eventuali tracce di sangue in auto, il procuratore capo di Patti, Angelo Vittorio Cavallo, ieri ha spiegato che «gli accertamenti genetici effettuati sui tamponi prelevati all’interno del mezzo e sul parabrezza hanno finora fornito esito negativo».

VIVIANA PARISI, MARTEDÌ ESAMI SU CRANIO DI GIOELE

Importante potrebbe rivelarsi la prossima settimana, in quanto martedì sono fissati accertamenti sul cranio di Gioele Mondello. «Riteniamo che questo possa essere un atto importante per le indagini», ha dichiarato l’avvocato Pietro Venuti, legale della famiglia del piccolo. Inoltre, ha chiarito che il lavoro del collegio di consulenti incaricati degli esami autoptici, genetici e morfologici, che è stato nominato il 25 agosto, è tuttora in corso. Da questo punto di vista si è alle fasi iniziali. Ma è un lavoro che si preannuncia lungo e complesso, articolato in diverse sessioni. «Contrariamente a quanto riportato da alcuni organi di stampa nei giorni scorsi, pertanto non è ancora possibile formulare, allo stato, alcuna seria ipotesi sulle cause di morte del piccolo Gioele», ha aggiunto il legale, come riportato da Il Messaggero. Di conseguenza, le indagini proseguono in tutte le direzioni, senza tralasciare nessuna ipotesi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA