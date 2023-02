“Vivo” testo completo canzone di Levante a Sanremo 2023/ Riappropriarsi della libertà

La cantautrice Levante, torna al festival di Sanremo 2023 dopo tre anni, ormai reduce da un successo strepitoso raggiunto attraverso le hit radiofoniche e il disco di platino, presentando un brano molto introspettivo ma che vuole anche gridare al mondo la necessità di vivere la propria vita con coraggio, riappropriandosi della libertà e del proprio corpo nonostante le trasformazioni.

La sua esperienza con la depressione dopo il parto, è al centro di questo testo delicato ma forte allo stesso tempo. Parole emozionanti che sicuramente coinvolgeranno il pubblico, portando anche all’attenzione temi molto attuali che toccano la sensibilità di altrettante donne alle prese con il cambiamento che la gravidanza inevitabilmente comporta, non solo sul corpo ma anche nell’anima.

Analizziamo il testo completo della canzone Vivo, di Levante: questo brano porta a Sanremo 2023 la volontà di riappropriarsi di una gioia di vivere anche dopo esperienze che cambiano la percezione della realtà. La stessa cantautrice ha dichiarato che il testo di Vivo è volutamente un grido di libertà, fortemente dichiarato dopo la dolorosa esperienza della depressione post partum. “Dopo il buio c’è sempre la luce” ed è proprio la speranza di rivedere la luce, che in questa canzone emerge quasi prepotentemente con parole forti e toccanti come “Ho voglia di cedere a questa speranza, per poter credere a tutta la vita che vivo come viene”.

Il cambiamento inevitabile che la nascita di un figlio comporta non deve ostacolare l’essere donna e riappropriarsi della libertà, anche quella di vivere “un sogno erotico”.

Vediamo quindi il testo completo della canzone di Levante per Sanremo 2023 “Vivo“: la necessità di riappropriarsi della libertà e gioire del proprio corpo.

Vivo

O sorrido o piango

Non so fare altro

Mi emoziono con poco

Gioco ancora col fuoco

Bacio rime, bacio bene, ti bacio dopo.

Ho sorriso tanto

Dentro a questo pianto

Ho voglia di credere di poter farcela

A costo di cedere parti di me

Ho voglia di cedere a questa speranza

Per poter credere a tutta la vita che

Vivo come viene

Vivo il male, vivo il bene

Vivo come piace a me

Vivo per chi resta e chi scompare

Vivo il digitale

Vivo l’uomo e l’animale

Vivo l’attimo che c’è

Vivo per la mia liberazione

Vivo un sogno erotico

La gioia del mio corpo è un atto magico.

Vivo un sogno erotico

La gioia del mio corpo è un atto magico.

O respiro o affanno

Come stare al mondo?

Mi sorprendo con poco

Credo nel Dio che prego

Padre nostro, Padre posso andare in cielo?

Ho il destino stanco

Forse ho corso tanto

Ho voglia di prendere tutto il possibile

Non voglio perdermi niente di me

Ho voglia di credere “nulla è impossibile”

Vorrei provarci per tutta la vita che

Vivo come viene

Vivo il male, vivo il bene

Vivo come piace a me

Vivo per chi resta e chi scompare

Vivo il digitale

Vivo l’uomo e l’animale

Vivo l’attimo che c’è

Vivo per la mia liberazione

Vivo un sogno erotico

La gioia del mio corpo è un atto magico.

Vivo un sogno erotico

La gioia del mio corpo è un atto magico.

Addio

A tutti i “dovrei”

A tutti i “se poi”

A tutti i miei “perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché?”

Vivo un sogno erotico

Vivo un sogno erotico

La gioia del mio corpo è un atto magico.levante

