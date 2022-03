Vladimir Luxuria, nervi tesi con Clemente Russo a L’isola dei Famosi 2022/ Ecco perché, il retroscena

L’isola dei famosi 2022 ai nastri di partenza, è scontro tra Clemente Russo e Vladimir Luxuria? La frecciatina al veleno

Finalmente ha il via L’isola dei famosi 2022 condotto da Ilary Blasi con la collaborazione degli opinionisti a bordo campo Nicola Savino e Vladimir Luxuria, coadiuvati da ospiti d’eccezioni in studio, tra cui le ex Grande fratello vip, Cecilia Rodriguez e Delia Duran, entrambe sudamericane , ed è subito acredine tra lo studio tv e l’Honduras con Clemente Russo.

Lo sportivo campano, ingaggiato nel cast del reality, nel ruolo di naufrago e concorrente unico in coppia con la moglie Laura Maddaloni, sbarca con la consorte sfoggiando una tinta biondo platino impeccabile insieme all’amata, ma qualcosa della coppia non piace a Luxuria. I due vip sbarcano sull’isola con l’ausilio di una barca , e non tramite il consuetudinario lancio dall’elicottero previsto come da regolamento per ciascun concorrente del gioco targato Mediaset. Luxuria non ci sta all’eccezione a beneficio dei due sportivi: “Lì dovrebbero girare le pale dell’elicottero e invece a me mi gira la borsetta dal nervosismo… non ho capito perché dovrebbe essere l’unico a non lanciarsi… L’isola è uguale per tutti”. Ma Clemente difende a spada tratta la sua posizione: “Ho i timpani perforati per via del pugilato”. Ma si tratta di una scusa per Vladimir Luxuria, che quindi controreplica con una frecciatina non troppo velata: “Tutta una scusa per evitare il lancio dall’elicottero!”. Un botta e risposta che infiamma L’isola dei famosi 2022 e già desta tra le reazioni social più disparate, dividendo il pubblico tra chi si schiera dalla parte dell’opinionista, supportando la contestazione mossa verso la coppia dei due sportivi, e chi invece grida all’accanimento che Vladimir muoverebbe ai danni di Clemente. Inoltre c’è chi, in rete, si chiede cosa muoverebbe Vladimir a stuzzicare in apertura del reality, Clemente. Nella storia della tv italiana c’è un retroscena, che spiegherebbe come mai non scorra buon sangue tra l’attivista Lgbtq e lo sportivo che lo scorso anno diceva addio al pugilato…

Clemente Russo e lo storico affondo di Vladimir Luxuria alla base dell’acredine tra i due volti de L’isola dei famosi 2022

In un intervento concesso a Mattino 5, Vladimir Luxuria in passato rilasciò delle parole di contestazione rispetto all’appellativo di “friarielli” che Clemente Russo usò al Grande fratello vip 2016 per parlare dei gay, riferendosi all’allora coinquilino concorrente nella Casa, Bosco Cobos. In quelle circostanze, fu il presidente del movimento Arcigay Napoli, Antonello Sannino, ad assolvere in formula piena Clemente Russo dalle accuse velate di omofobia e sessismo generali, a cui fece eco Luxuria al format condotto da Federica Panicucci, definendo uno “scivolone” la battuta “incriminata”. Un retroscena quest’ultimo che potrebbe essere alla base dell’astio che sembra arieggiare da tempo tra la coppia campana protagonista in Honduras e l’opinionista Vladimir.

Nel frattempo, lo sbarco di Clemente e Laura Maddaloni fa rumore anche per il tappeto musicale scelto dalla produzione Mediaset, sulle note di Povero Gabbiano di Gianni Celeste, la trash-hit del momento al grido di “Povero gabbiano, hai perduto la compagna”. E c’è quindi chi -in rete- ironizza così sull’astio tra Luxuria e Russo: “Povero gabbiano, hai perduto l’elicottero“. Riuscirà mai Clemente a farsi perdonare il mancato lancio dall’elicottero?











