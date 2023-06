Vladimir Luxuria non crede a Marco Mazzoli/ “Amicizia con Helena a L’Isola? Per andare contro Andrea!”

Vladimir Luxuria non crede a Mazzoli a L’Isola dei Famosi 2023 e lancia la stoccata in diretta

L’improvviso avvicinamento di Marco Mazzoli a Helena Prestes a L’Isola dei Famosi 2023 ha fatto storcere il naso a molti, soprattutto a causa della tempistica di questo cambiamento. Il fatto che sia cambiato a pochi giorni dalla finale ha portato qualcuno a credere che si trattasse di strategia. Un pensiero che manifesta anche Vladimir Luxuria nel corso della diretta della semifinale.

Vladimir Luxuria punge Mazzoli: “Ti sei avvicinato ad Helena per…”

L’opinionista chiede infatti di intervenire per dire la sua direttamente al naufrago: “Io sono sempre pronta ad accogliere le conversioni di una persona che fino all’ultima puntata ne ha dette di ogni su Helena e poi da un giorno all’altro era lì che la abbracciava…”. Il tono è chiaramente sarcastico, cosa che viene confermata quando Vladimir lancia la stoccata finale: “Tu vuoi accarezzare Helena per graffiare Andrea (Lo Cicero, ndr), perché sai che lui è il nemico più grande di Helena!” Mazzoli però nega l’accusa: “Ti sbagli, perché tu vedi dei pezzettini di quello che accade e non è così. Io e Andrea non abbiamo mai discusso se non piccoli scontri.”

