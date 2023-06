Vladimir Luxuria punge Cristina Scuccia: “Esiste davvero questa persona che ami?”/ Lei: “Non dico chi è per…”

Vladimir Luxuria lancia una stoccata a Cristina Scuccia a L’Isola 2023: “La storia tra te e questa persona è vera?”

Vladimir Luxuria apre la finale dell’Isola dei Famosi 2023 lanciando a Cristina Scuccia una stoccata. Da settimane ormai si parla di questa ‘persona speciale’ della quale l’ex suora è innamorata e che starebbe frequentando da qualche tempo. Tuttavia, ad oggi, Cristina non ha mai voluto svelare l’identità di questa persona, né tantomeno se si tratta di un uomo o di una donna.

Vincitore Isola dei Famosi 2023, chi è?/ Alessandra Drusian seconda eliminata: Luca Vetrone favorito!

Vladimir, di fronte alla grande segretezza di Cristina, ha aperto la diretta punzecchiandola e chiedendole di questo amore segreto. “Ma la storia tra te e questa persona è una storia vera o è una Mission Impossible come quella di Flavia Vento con Tom Cruise?” La battuta di Vladimir e la stessa domanda all’ex suor Cristina scatenano l’applauso del pubblico in studio, che in qualche modo concorda dunque con l’opinionista. Lei però respinge i dubbi: “È verissima, però quando sarà il tempo ne parlerò, adesso è ancora presto. È un germoglio, lasciamolo fiorire e poi lo sveleremo pubblicamente.” Vladimir però è convinta: “Ha portato troppo alle lunghe questa storia”, e proprio per questo motivo il pubblico l’avrebbe penalizzata al televoto, facendo invece trionfare Luca Vetrone.

LEGGI ANCHE:

Lina, chi è la mamma di Cristina Scuccia/ Sorpresa durante la finale dell'Isola dei Famosi 2023?Vladimir Luxuria, stoccata per Daniele Dal Moro/ "L'ho conosciuto, è un profumiere…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA