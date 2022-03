Vladimir Luxuria ricorda Rossano Rubicondi/ “Morto l’anno scorso, con lui all’Isola…”

L’Isola dei Famosi 2022 ha preso il via oggi, 22 marzo, su Canale 5 e, tra la presentazione dei concorrenti e le battute piccanti, c’è spazio anche per un toccante ricordo. È Vladimir Luxuria a commuoversi in diretta, facendo il nome del compianto Rossano Rubicondi. Alvin presenta la palapa, fulcro del gioco dell’Isola dei Famosi, ed è proprio guardando le immagini di quel luogo simbolo del reality che Vladimir chiede a Ilary Blasi la parola. L’opinionista ricorda dunque che proprio in quel luogo ha condiviso anni fa quell’avventura con Rubicondi.

“Mi è venuta alla mente una persona con la quale ho condiviso l’Isola e che è il primo anno che non c’è: volevo ricordare Rossano Rubicondi”. Ricordiamo che Rossano, noto ex di Ivana Trump, è morto all’età di 49 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore. Le parole di Vladimir vengono sostenute da un lungo applauso in studio in ricordo di Rubicondi che, nella sua carriera televisivi, è stato anche un simbolo dell’Isola.

