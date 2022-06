Vladimir Luxuria, rivelazione hot “La prima volta? Bruttissima”/ “L’ultima con una guardia del corpo”

Vladimir Luxuria: “Sono come il vino: invecchiando miglioro”

Il prossimo 24 giugno Vladimir Luxuria compirà 57 anni: “Sono come il vino: invecchiando miglioro. Credo che abbia a che fare con l’interiorità, sono molto serena”, ha scherzato l’opinionista dell’Isola dei famosi 2022 sulle pagine di Chi. L’ex parlamentare ha fatto un bilancio estremamente positivo della sua vita: “I dolori li ho vissuto fino ai 20 anni, poi mi sono riatta con gli interessi”. Luxuria non ha paura di invecchiare e non nasconde di essere ricorsa qualche ritocchino estetico: “L’importante è non eccede e fare in modo che la scientifica possa riconoscerti sempre”. Ha dichiarato di essere stata più fortunata nel lavoro che in amore, ma questo non le posa nemmeno ora che è single: “Nella solitudine ho trovato la mia dimensione, ma non escludo nulla”.

Vladimir Luxuria: “La prima volta? Bruttissima”

Sulle pagine del settimanale Chi, Vladimir Luxuria ha ricordato la sua prima volta, che ha definito “bruttissima”: “Avevo 14 anni. Lui era un uomo molto più grande e dopo quell’incontro mi sentii sporca per troppo tempo. Ero arrivata a pensare che il sesso fosse qualcosa idi sbagliato”. Poco tempo fa è stata con una guardia del corpo e si è sentita come Whitney Houston nel film “The bodyguard”. Nessuno nome delle sue storie passate, che però ricorda come “leali e paritarie” e se ci sono stati tradimenti sono stati fatti a sua insaputa. Nel corso degli anni ha compreso che l’amore è come una piantina di cui bisogna prendersi cura per farla crescere e il sesso conta meno rispetto a prima: “Oggi vado molto più di testa, sono sapiosessuale”.

