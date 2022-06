Vladimir Luxuria zittisce Zequila all’Isola dei Famosi 2022/ “Non parlare di te!”

Antonio Zequila zittito da Vladimir Luxuria all’Isola dei Famosi 2022

Ultime battute all’Isola dei Famosi 2022 prima della proclamazione del vincitore di questa edizione. In studio Ilary Blasi sta per annunciare il terzo eliminato della serata, uno tra Luca Daffrè e Mercedesz Henger, prima però chiede a tutti gli ex naufraghi in studio chi dei due vorrebbero fuori. Arrivato il momento di Antonio Zequila, uno dei primi eliminati di questa edizione, l’ex naufrago ammette di tifare per Luca Daffrè in quanto colpito dalla sua storia personale. “È un bravissimo ragazzo, un ottimo naufrago e ho sentito della separazione dei suoi genitori questa cosa mi ha colpito molto perché io invece ho avuto una famiglia incredibile, la famiglia del Mulino Bianco”, ha dichiarato Zequila.

Queste parole e, soprattutto, il riferimento alla sua vita privata piuttosto che a quella di Luca Daffrè, scatenano la replica stizzita di Vladimir Luxuria che interrompe Zequila e dichiara: “Devi parlare di Luca, non di te!” Il pubblico applaude l’opinionista, facendo dunque intendere di essere d’accordo con lei. Zequila, tra il sorpreso e l’imbarazzato, chiude senza replicare il suo intervento.

