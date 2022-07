Vladimiro Tuselli, marito Catherine Spaak/ Lei: “non mi aspettavo di innamorarmi”

Catherine Spaak e Vladimiro Tuselli: matrimonio in gran segreto

Vladimiro Tuselli è l’ex marito di Catherine Spaak, l’attrice e conduttrice scomparsa recentemente. Un amore nato all’improvviso quello tra i due nonostante la grande differenza di età; ben 18, infatti, sono stati gli anni di differenza tra i due che si sono amati a lungo andando oltre le apparenze. Un matrimonio celebrato in gran segreto a Erice, in Sicilia, lontano da tutto e tutti. Una scelta che conferma la discrezione e la riservatezza che da sempre hanno contraddistinto la showgirl belga naturalizzata italiana che non ha mai voluto raccontare troppo della sua vita privata. In rarissime occasioni ha rotto il silenzio, sempre con la sua inconfondibile grazia ed eleganza, come quando in occasione di una intervista rilasciata a Storie Italiane su Rai1 ha raccontato proprio della differenza d’età con Vladimiro.

Johnny Dorelli, ex marito Catherine Spaak/ Lei: "non aveva piacere che lavorassi"

“E’ un argomento che ci fa molto sorridere anche se all’inizio ero un po’ sconcertata quando l’ho scoperto: lui non me l’aveva detto, io non glielo avevo chiesto. Per fortuna. Quando l’ho incontrato inizialmente, sembrava essere troppo giovane dal mio punto di vista. Mi ha dato e continua a darmi molto di più di quanto un maschio maturo farebbe mai per un’altra donna nella stessa situazione. Per noi ogni giorno è piacevole. Senza dubbio, è l’amore della mia vita, e spesso piango il fatto di non averlo incontrato prima” confessò la Spaak.

Gabriele Guidi, Sabrina Capucci, figli Catherine Spaak/ Nati da due matrimoni

Catherine Spaak e Vladimiro Tuselli: amici oltre il matrimonio

L’incontro tra Catherine Spaak e Vladimiro Tuselli ha cambiato le loro vite. Proprio l’attrice e conduttrice, ospite di Verissimo da Silvia Toffanin, ha raccontato: “prima di incontrare Vladimiro Tuselli ho vissuto 10, 15 anni da sola. Non mi aspettavo assolutamente di innamorarmi: quando ci siamo conosciuti mi sembrava molto giovane, per via dei 18 anni di differenza. Eppure era un pregiudizio, perché lui mi ha dato molto di più rispetto a quanto ci si potrebbe attendere da un uomo più maturo di lui. Lui è un pilota di porto, aiuta le imbarcazioni a entrare o a uscire dai porti. È un mestiere molto complicato. Di conseguenza, ho una grande passione per il mare, ma non per la pesca: sono contraria all’uccisione di qualsiasi animale”.

CATHERINE SPAAK, CHI SONO GLI EX MARITI/ "Vladimiro Tuselli uomo della mia vita"

Eppure l’idillio è terminato tra il 2019 e 202o quando hanno deciso di mettere fine al matrimonio pur restando grandi amici e complici. Proprio Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, parlando del rapporto tra i due scrisse: “l’ultimo suo marito, dal quale si era separata, le è stato molto vicino fino all’ultimo. Trovo che quando l’amore finisce, ma rimane il bene, questo ci faccia sentire meno soli”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA