Vlasic al Milan?/ Calciomercato news, il croato resta il candidato più abbordabile

CALCIOMERCATO NEWS, VLASIC AL MILAN PER LA TREQUARTI

Il Milan ha già speso una sessantina di milioni di euro in questa prima parte del calciomercato estivo ma non sembra essere affatto sazio del proprio bottino. I rossoneri continuano infatti a cercare nuovi innesti per esempio da inserire sulla propria trequarti del campo ed il nome più caldo accostato al club di Milanello pare essere quello di Nikola Vlasic, di proprietà del CSKA di Mosca. Il contratto del croato con i russi scadrà nel giugno del 2024 ed ha una valutazione che si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla redazione di Sport Mediaset, sarebbe Vlasic il calciatore ideale per le strategie di mercato del Milan, che punterebbe ad aggiudicarselo con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro al termine della prossima stagione, contando soprattutto sul denaro ottenuto dall’eventuale qualificazione alla Champions League. Stando ai rumors sarebbe lo stesso Vlasic a premere con il CSKA per lasciare Mosca e sposare la causa del Milan.

CALCIOMERCATO NEWS, ISCO E ZIYECH SONO PIU’ DIFFICILI

Le possibilità di vedere Nikola Vlasic al Milan da quia lla fine di agosto sembrano aumentare con il passare delle ore. L’indiscrezione riportata da La Gazzetta dello Sport riguardo la concorrenza dello Zenit di San Pietroburgo non dovrebbe spaventare i rossoneri, pronti ad approfittare della storica rivalità tra le due società russe per aggiudicarsi il trequartista. Meno probabile a questo punto che il Milan insista ulteriormente per Hakim Ziyech del Chelsea oppure Isco, che sarebbe vicino al Siviglia.

