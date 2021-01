Vodafone down, problemi telefonia e internet a Milano/ Ora risolti, ma sui social…

Vodafone down, problemi per alcune ore in particolare a Milano. I disservizi sono cominciati questa mattina, martedì 19 gennaio 2021, in particolare dalle 7. Alcuni utenti hanno segnalato di non riuscire a effettuare chiamate e connettersi alla rete Internet anche nella zona di Varese, oltre che di Milano. Ma come si evince dall’analisi della mappa del sito DownDetector, che effettua un monitoraggio puntuale, ci sono state segnalazioni anche nella zona di Roma e Perugia, in forma minore in altri capoluoghi del Paese. I disservizi comunque sono stati prontamente risolti nel giro di qualche ora da Vodafone. L’operatore telefonico al Corriere della Sera ha spiegato che il disservizio temporaneo ha riguardato la rete mobile di alcune zone di Milano, in particolare centro e periferia nord-ovest, ma pure in alcune aree delle provincie di Varese e Como. Dopo aver assicurato l’impegno per risolvere il problema nel minor tempo possibile e le scuse ai clienti per il disagio, alle ore 11 è arrivata la segnalazione che tutto era stato risolto.

VODAFONE DOWN E IRONIA SUI SOCIAL…

Vodafone down, dunque, per alcune ore, poi alle 11 la rete Internet è stata ripristinata in maniera corretta. Altri problemi sono stati segnalati comunque sulla rete ho.Mobile, che è l’operatore virtuale di Vodafone, e così pure sulla rete Wind, peraltro nella stessa fascia oraria. I problemi alla rete Vodafone comunque sarebbero cominciati già in nottata. La situazione è peggiorata però alle 8, quando c’è stato il picco di segnalazioni. Gli utenti hanno lamentato assenza di campo e possibilità di effettuare solo chiamate di emergenza. Tanta l’ironia sui social per commentare i disservizi. C’è chi ha associato i problemi dell’operatore telefonico alla crisi di governo: “Casalino fai troppe chiamate”, ha scritto un utente tirando in ballo il portavoce del premier Giuseppe Conte. Un altro invece ha scritto: “#Vodafonedown ah ecco perché oggi non mi ha ancora chiamato nessuno della vodafone per propormi un’imperdibile offerta fibra riservata solo a me!”.



