Volevo fare la rockstar 2, location/ Da “Caselonghe” a Cormons fino alla Slovenia

Volevo fare la rockstar 2, le location della seconda stagione della serie di Rai1 con protagonisti Valentina Bellè e Giuseppe Battiston. Tutto pronto per il debutto dei nuovi episodi del family dramedy liberamente ispirato al blog omonimo di Valeria Santandrea che racconta le vicissitudini di Olivia Mazzuccato, la protagonista interpretata da Valentina Bellè. Olivia Mazzuccato è una giovane madre single di due gemelle. Le nuove puntate, per la precisione quattro, ruotano tutte intorno alla vita di Olivia. La serie, diretta anche in questa seconda stagione da Matteo Oleotto e co-prodotte da Rai Fiction e Pepito Produzioni, è ambientata al Nord Italia. Ma dove? Scopriamo insieme le location!

A fare da cornice alle avventure di Olivia Mazzuccato è Caselonghe, immaginario paese del nord Italia. In realtà le riprese della fiction si sono tenute in Friuli Venezia Giulia, ma anche in Slovenia. Il paesino immaginario di Caselonghe altro non è che il quartiere di Gorizia, quello di Piedimonte del Calvario. Non solo, la serie è ambientata anche a Cormons, piccolo comune di oltre 7.000 abitanti che si trova ai piedi del monte Quarin.

Volevo fare la rockstar 2, le location tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia

La seconda stagione di Volevo fare la rockstar è ambientata in buona parte in Friuli Venezia Giulia. Molte riprese sono state realizzate tra Gorizia, Manzano, Monfalcone, Capriva del Friuli, Cividale. Non solo, durante la varie scene è possibile notare anche l’antica Amideria Chiozza a Perteole, comune di Ruda. Se le location sono pressoché uguali alla prima stagione, non è cambiato neppure il cast.

Tra i protagonisti principali, infatti, troviamo Valentina Bellè nel ruolo di Olivia detta Olly, Giuseppe Battiston in quelli del capo ed amico Francesco, mentre Riccardo Maria Manera e Emanuela Grimalda sono Eros e Nadia, il fratello e la madre della protagonista. Nel cast segnaliamo anche la presenza di Angela Finocchiaro, Sara Lazzaro, Ernesto D’Argenio e Davide Iacopini.

