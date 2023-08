Voli in ritardo/ Gran Bretagna in ginocchio a causa di un guasto al sistema controllo aereo

Guasto al sistema del controllo aereo in Gran Bretagna, le autorità spiegano: “C’è stato un problema tecnico”

Un malfunzionamento ha messo ko i sistemi di controllo del traffico aereo della Gran Bretagna, causando il ritardo di centinaia di voli. Di conseguenza sono state applicate delle restrizioni al flusso di traffico, come riferito dalle autorità nazionali, al fine di mantenere la sicurezza. Dopo qualche ora i servizi nazionali del traffico aereo del Regno unito hanno poi fatto sapere di aver identificato e risolto i problemi tecnici, eppure i disagi e ritardi sono perdurati. Si ritiene che nel corso della giornata in Gran Bretagna dovessero viaggiare oltre un milione di persone e negli aeroporti dovessero decollare o atterrare oltre 6mila voli.

“Abbiamo identificato e risolto il problema tecnico che interessava il nostro sistema di pianificazione del volo. Stiamo ora lavorando a stretto contatto con le compagnie aeree e gli aeroporti per gestire i voli interessati nel modo più efficiente possibile”, hanno rassicurato le autorità aeroportuali. “I nostri ingegneri monitoreranno attentamente le prestazioni del sistema quando torneremo alle normali operazioni”, hanno poi aggiunto.

Traffico aereo ancora sotto pressione in Gran Bretagna dopo il guasto all’automazione dei piani di volto

Il guasto, a quanto pare, era legato all’automazione dei piani di volo: “I piani di volo dovevano essere elaborati manualmente, cosa che non può essere eseguita con lo stesso volume, da qui la necessità di restrizioni al flusso di traffico”. Come dicevamo però le problematiche si sono intensificate nell’intera giornata, con il traffico aereo sotto pressione.

Dunque per il ritorno alla normalità, bisognerà attendere ancora qualche ora, considerando anche che i ritardi e le cancellazioni accumulatesi nel frattempo sono destinati a far sentire i loro effetti per diverse ore, come spiegato anche dalle autorità.

