Vulvodinia ed endometriosi, malattie Giorgia Soleri/ “Dolori, spilli e bruciature”

Giorgia Soleri è la fidanzata di Damiano dei Maneskin. Classe 1996, modella originaria di Milano, ma anche influencer e attivista, è ovviamente conosciuta non soltanto per essere la compagna dei front man della super band italiana. Negli ultimi tempi il nome di Giorgia Soleri è salito in particolare alla ribalta delle cronache per aver pubblicato un libro e presentato una proposta di legge in Parlamento su un tema molto delicato, ovvero la discussione su vulvodinia ed endometriosi, due malattie invalidanti che affliggono la stessa 26enne.

“La vulvodinia è una neuropatia – ha raccontato la ragazza parlando nelle scorse ore con i microfoni di Radio Deejay – come può essere una sciatalgia, però riguarda il nervo che innerva i genitali. Quindi si ha una sensazione di dolore, spilli e bruciature nell’area genitale. E non riesci a capire a cosa sia dovuto”. In merito all’endometriosi, invece: “E’ una malattia del tessuto endometriale, che sta all’interno dell’utero e che va a colonizzare altri organi, solitamente all’interno delle pelvi, ma anche fuori. Crea infiammazione continua, aderenze e sanguinamenti”.

VULVODINIA ED ENDOMETRIOSI, MALATTIE GIORGIA SOLERI: “NON SONO RICONOSCIUTE DAL SSN”

I primi sintomi sono stati accusati dalla ragazza di Damiano qualche anno fa, e a complicare le cose il fatto che le due malattie non siano riconosciute dal sistema medico né da quello sanitario. “Soffro di queste due malattie, endometriosi e vulvodinia, che non sono riconosciute dal servizio sanitario nazionale. La proposta di legge che ho presentato riguarda il far riconoscere la neuropatia del pudendo come malattia cronica invalidante e dunque far pagare le cure, molto costose e che non tutti possono permettersi, al servizio sanitario nazionale”.

L’Oms, l’Organizzazione mondiale della sanità, si è già mossa a riguardo, ma in Italia la vicenda è un po’ latitante: “In Italia – ha continuato Giorgia Soleri – la media del tempo necessario per avere una diagnosi è di 5 anni, io la alzo perché sono arrivata ad 8. Così abbiamo creato un comitato, composto da medici, associazioni e pazienti attiviste, e siamo riusciti a portare la proposta di legge in Parlamento”. Quindi Giorgia Soleri ha concluso così la sua intervista, con un messaggio positivo: “Condividere è l’unico modo che abbiamo di rendere utili le nostre esperienze: io racconto a te ciò che so io e tu racconti a me ciò che sai tu, c’è uno scambio continuo. È l’unico modo per creare un legame e una comunità”.











