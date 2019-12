W gli sposi/ Su Canale 5 l’ultimo film con Paolo Villaggio (oggi, 20 dicembre 2019)

W gli sposi sarà trasmesso oggi, 20 dicembre, in seconda serata dalle ore 23.20 all’interno del palinsesto di Canale 5. Questa è una commedia italiana che è stata prodotta nel 2018 grazie alla collaborazione di Valerio Zanoli che ricopre il ruolo di regista. Zanoli ha avuto sotto le sue dipendenze un ottimo cast di attori, tra di essi si evidenzia la presenza di Paolo Villaggio, della cantante italiana Iva Zanicchi e di Lando Buzzanca.

W gli sposi, la trama del film

W gli sposi si impernia sul viaggio di un aristocratica italiana (Maria) che a causa del matrimonio del figlio deve recarsi in un piccolo paesino americano dalla Georgia. Il viaggio inizia immediatamente sotto cattivi auspici stante la recriminazione della donna nei confronti del figlio, reo secondo lei di averla lasciata solo per innamorarsi di un americana sempliciotta e per nulla mondana. All’arrivo negli Stati Uniti D’America la situazione peggiora visto che Maria si ritrova all’interno della classica cittadina americana di campagna, situazione alla quale lei non è per nulla abituata. Il suo spiccato senso del comando porterà ulteriori problemi visto che inizialmente la renderà antipatica agli abitanti del villaggio dove abita la sua futura nuora. Alla fine però l’intraprendenza italiana e l’amore finiscono per trionfare con le due civiltà che si uniscono per la felicità di tutti.

