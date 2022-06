Walter Chiari e Valeria Fabrizi/ “Diverso dall’amore, molto più di un’amicizia”

Walter Chiari e Valeria Fabrizi: un amore speciale

Walter Chiari e Valeria Fabrizi: un rapporto davvero speciale quello creatosi tra i due attori conosciutesi giovanissimi a Verona. “Mi innamorai di Walter con la purezza di cuore di una adolescente. Se avessi voluto avrei potuto sposarlo, ma fin da allora mi resi conto che non sarebbe stato un buon marito. Troppo fantasioso, instabile ed anche troppo corteggiato” – ha confessato l’attrice volto noto della fiction di successo “Che Dio ci aiuti”. Per la Fabrizi l’incontro con Walter Chiari è stato importantissimo visto che è stato il suo primo grande amore. “Negli anni sono stata per lui fidanzata, amica, confidente, sorella e, infine, anche madre per proteggerlo e aiutarlo” – ha rivelato l’attrice che parlando del rapporto con il celebre attore ha precisato – “era diverso dall’amore, ma molto più forte di una semplice amicizia, al di là e al di sopra di ogni schema”.

Non solo, la Fabrizi dalle pagine del settimanale Oggi ha raccontato come Walter Chiari fosse legatissimo a lei e alla sua famiglia. L’attore e comico, infatti, era un uomo molto insicuro, amante di grandissime donne: da Ava Gardner a Mina. La vita di Walter Chiari è stata però segnata dal vizio della cocaina.

Walter Chiari e la cocaina: Valeria Fabrizi: “si lasciò travolgere”

Il vizio della droga, in particolare della cocaina, ha stravolto la vita di Walter Chiari. Proprio Valeria Fabrizi ha raccontato: “nell’ambiente lo facevamo in tanti, ma lui si lasciò travolgere da quel vizio distruttivo: era al culmine del successo, conteso da donne bellissime, ma si sentiva solo e smarrito”. Nonostante tutto il rapporto tra Valeria Fabrizi e l’attore è andato avanti nel corso degli anni, anzi l’attrice gli è sempre stata accanto proteggendolo dagli amici falsi e dagli spacciatori.

L’attore è scomparso a causa di un attacco cardiaco, ma la Fabrizi ha precisato: “fu stroncato anche dal tarlo psicologico della solitudine artistica” in quanto dimenticato da tutti. Per la Fabrizi tutto ciò fu una grandissima ingiustizia, ma ancora oggi l’attrice lo ricorda con grandissimo affetto.











