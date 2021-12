Walter Chiari, Tata Giacobetti e Valeria Fabrizi/ Lei: “Mai più cercato un compagno”

In questa nuova avventura a Ballando con le Stelle 2021, Valeria Fabrizi ha parlato molto della sua vita, dei suoi rapporti privati e dei grandi amori del passato. Una vita ricca di soddisfazioni, caratterizzata però da momenti estremamente difficili e sofferenti. Dal rapporto “invisibile” con il padre (“picchiava mamma e per me è stata una persona invisibile) alla perdita del marito, Tata Giacobetti, venuto a mancare nel 1988 dopo una bellissima storia d’amore ventennale.

Valeria Fabrizi e Giordano Filippo, Ballando con le stelle/ In finale tra le polemiche?

La coppia ha messo al mondo due figli, il piccolo Alberto morto dopo pochi mesi dalla nascita e la figlia Giorgia, con cui Valeria Fabrizi ha instaurato e conservato un rapporto speciale nel corso degli anni. “Sono rimasta vedova a poco più di 50 anni, non ho mai cercato un compagno, non mi sono più innamorata. Ho comunque una vita ricca di sentimento quello di mia figlia e quello del pubblico”.

TATA GIACOBETTI E GIORGIA, MARITO E FIGLIA VALERIA FABRIZI/ "La gente mi ferma e..."

Valeria Fabrizi, il flirt e la grande amicizia con Walter Chiari

Quella di Valeria Fabrizi si conferma tutto una vita molto intensa, tra impegni nel mondo dello spettacolo e la sua vita privata. Così anche in passato, quando ha ottenuto il quarto posto a Miss Universo nel 1957 o conosciuto il suo primo fidanzato Walter Chiari, che la lasciò motivi di gelosia. Ma anche le tante esperienze in teatro, nel varietà e nel mondo del cinema.

Quindi lo straordinario matrimonio con Tata Giacobetti (uno dei simboli del Quartetto Cetra “che mi conquistò facendomi ingelosire”), la copertina oso sul magazine Playboy, la malattia con un’operazione per asportare un tumore e il grande ritorno nel piccolo schermo con la fiction Rai Che Dio ci aiuti e adesso Ballando con le Stelle da Milly Carlucci.

Valeria Fabrizi/ "Sono ancora ragazzina dentro. Ballando? Voglio la finale"

