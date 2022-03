Walter e Rosanna, figli di Lino Banfi/ Tutti in cucina a fare le orecchiette

Lino Banfi: i figli Walter e Rosanna

Lino Banfi, al secolo Pasquale Zagaria, e la moglie Lucia Lagrasta hanno avuto due figli: Walter e Rosanna. La più conosciuta è senza dubbio la figlia Rosanna, che ha recitato molto spesso al fianco del padre, sia al cinema che in televisione. Ricordiamo che padre e figlia hanno recitato insieme in alcune fiction televisive Rai, tra cui “Il vigile urbano”, “Un medico in famiglia”, “Angelo il custode”, “Raccontami una storia” e “Il padre delle spose”. Rosanna Banfi è sposata dal 1992 con l’attore Fabio Leoni, la coppia ha due figli, Virginia e Pietro. Nel 2009 Rosanna è stata operata per un tumore al seno: “Nodulo è una parola che non si capisce all’inizio. I medici non si sbilanciano, non ti dicono che forse hai il cancro. Come non ti dicono tutto quello che ti può succedere quando fai la chemio”, ha raccontato in un’intervista a D Salute Seno.

Oggi Walter e Rosanna, figli di Lino Banfi, gestiscono l’Orecchietteria Banfi, in zona Prati, a due passi dal Palazzaccio, a Roma. Al ristorante lavorano anche il marito di Rosanna, Fabio Leoni, e la figlia Virginia. I nomi sul menù sono dedicati alla carriera di Lino Banfi, con riferimenti ai suoi film. “Abbiamo detto a papà di non venire nel fine settimana, per non bloccare il ristorante. Viene una volta alla settimana e quando arriva tutti vogliono fare un selfie con lui. Specialmente i ragazzi giovani e questo per lui è un motivo di grande soddisfazione, perché vuol dire che, alla soglia degli 82 anni, è apprezzato anche dalle nuove generazioni”, ha raccontato l’attrice qualche anno fa a La cucina italiana. Ai fornelli ci sono Virginia e il marito Gianluca, sposati lo scorso luglio, con una cerimonia officiata da nonno Lino.

