Walter Nudo/ “Non aspettare, la vita è un soffio… fallo adesso!”

Walter Nudo dopo i due ictus mangia la vita a morsi e non rinuncia a nulla che lo faccia stare bene. Anche per questo motivo, a Natale l’attore ha presentato ufficialmente la fidanzata Roberta Nigro sul web. “Non voglio più perdere tempo e non dovreste perdere tempo neanche voi. Perché? Perché noi siamo degli yogurt, con la scadenza. Solo che nel caso dello yogurt vedi la scadenza, ma noi non sappiamo la nostra”, aveva già sottolineato Walter lo scorso dicembre. Poi aveva continuato: “Quindi è molto importante non perdere tempo. Cercate di pensare a quello che vi fa stare bene a prescindere da quello che succede fuori”. Per poi concludere: “Quando succedono queste cose accade che si bruciano neuroni, che non torneranno mai più. E io, avendo avuto due ictus, ho simboleggiato che se ne sono bruciati due, anche se sono molti di più. Ma il corpo è una macchina meravigliosa e la loro funzionalità sarà ripresa da neuroni circostanti. Io però ho preso una decisione e cioè ho associato i neuroni alla tolleranza alle cazzate”.

Walter Nudo, riflessione sulla vita: “Non aspettare… fallo adesso!”

Concetto molto simile, quello che Walter Nudo ha voluto far passare in queste ore, intento a fare sport. Tramite le sue Stories di Instagram, ha infatti esordito: “La vita è un battito di ciglio, è troppo corta e non sappiamo quanto dura. Vivitela al massimo… se oggi fosse l’ultimo giorno della vostra vita cosa fareste, chi chiamereste? Chi abbraccereste? Cosa scrivereste? A chi potreste fare una telefonata per augurare tutto il meglio? Non aspettate, perché aspettare domani? A me sei mesi fa è cambiato il mondo, non aspettare… fallo adesso, fallo adesso. Dovete essere fieri e soddisfatti di quello che siete… non aspettare e fai quella chiamata”. Proprio per vivere al meglio, in serenità, Walter ha deciso alcuni mesi addietro di lasciare la televisione, mezzo che ormai non faceva più per lui. L’attore infatti, cerca sempre di seguire il cuore e le cose che lo fanno stare realmente bene (cosa che dovremmo fare tutti quanti…).

