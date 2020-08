Walter Ricciardi, Meeting Rimini 2020/ Diretta video: il futuro sanità dopo il Covid

Si apre la quarta giornata del Meeting di Rimini con la sanità e le sfide che attendono il welfare italiano ed europeo nel post-pandemia: ospite d’eccezione – al suo esordio alla kermesse riminese – il consulente del Ministero della Salute Walter Ricciardi, protagonista tra l’altro nelle ultime ore di una importante querelle politica e comunicativa dopo il suo commento sul rialzo dei contagi di questi giorni in Italia. “Il futuro dei sistemi sanitari dopo la pandemia” è il titolo dell’incontro che dalle ore 13 sarà possibile seguire in diretta video streaming sul canale YouTube del Meeting di Rimini (o in presenza dopo prenotazione avvenuta nei giorni scorsi sul portale del Meeting): l’incontro in collaborazione con la Fondazione per la Sussidiarietà e l’Università Cattolica vede intervenire Paul Barach, Professor Wayne State University e Lecturer Thomas Jefferson University; Luis Eugenio de Souza, Professore di salute pubblica all’Università di Bahia; Walter Ricciardi, President World Federation of Public Health Associations (WFPHA). Introduce Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione per la Sussidiarietà. Modera Luigi Cammi, Meeting Salute.

DIRETTA VIDEO STREAMING, LA SANITÀ DOPO LA PANDEMIA

La sfida della pandemia lanciata nei mesi scorsi – come si raccontava ancora ieri nel dialogo tra il Meeting di Rimini e il commissario all’emergenza Domenico Arcuri – è tutt’ora aperta e, riprendendo le parole di Papa Francesco, «peggio di questa crisi c’è solo il dramma di sprecarla». Introducendo l’incontro con Ricciardi e gli altri due professori di caratura internazionale si parte dalla sfida del vaccino e delle cure che proveranno a limitare la potenza devastante del Covid-19, ma non c’è ovviamente solo questo all’orizzonte della comunità: è in corso infatti un grande dibattito sul futuro dei diversi sistemi sanitari mondiali. Tra le domande poste come punto di partenza della tavola rotonda, il Meeting di Rimini ne seleziona alcune dirimenti: «Come devono cambiare per proteggere al meglio i loro cittadini? Come possono essere finanziati? Come integrare il livello clinico con quello epidemiologico? Come deve essere configurata una cabina di regia internazionale? Qual è il ruolo della medicina sul territorio e quale quello degli ospedali? Sono alcune domande che verranno affrontate nel dibattito con i grandi esperti internazionali». Ci sarà probabilmente spazio anche per un commento sulle convulse ore che stiamo vivendo in Italia proprio dopo le parole di Walter Ricciardi ad Agorà Estate «scuole ed elezioni in alcuni Paesi in questo momento sarebbero a rischio. In Italia no, ma dobbiamo fare di tutto per tenere la situazione sotto controllo».





