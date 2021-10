Walter Veltroni, matrimonio con Flavia Prisco e le figlie Martina e Vittoria/ Com’è nata la storia d’amore?

Walter Veltroni e Flavia Prisco, tutto iniziò nel 1973…

Flavia Prisco, architetto, dal 1982 è la moglie di Walter Veltroni. La coppia ha avuto due figlie, Martina (nata nel 1987) e Vittoria. Nel 2008, in una lunga intervista con Donna Moderna, Flavia Veltroni ha raccontato come è nata la storia d’amore con l’ex sindaco di Roma: “Al Festival della gioventù, a Berlino nel 1973, un appuntamento mitico per quelli della mia generazione. Anche mio padre e mia madre si erano conosciuti lì. Io avevo 15 anni, lui 18. Tornati a Roma, mi aveva chiesto di metterci assieme, ma io me l’ero cavata in modo diplomatico: “Restiamo amici”.

E per un anno siamo andati avanti così”. Prima di sposarsi sono stati insieme otto anni, il matrimonio è stato celebrato da un dirigente del Pci, Maurizio Ferrara, padre di Giuliano.

Martina e Vittoria: figlie di Walter Veltroni

Sulle pagine di Donna Moderna, Flavia Prisco si è definita “una donna che non sa cucinare, non sa scegliere gli abiti giusti per il marito e neppure le cravatte. Una che lavora nel suo studio, segue i progetti, va nei cantieri, quando si ricorda fa la spesa, la fila alla posta o in banca”. Martina Veltroni, primogenita di Walter e Flavia Prisco, vive negli Stati Uniti e fa la produttrice televisiva. Nel 2017 il gruppo Vice, secondo un’inchiesta del New York Times, avrebbe raggiunto quattro patteggiamenti per risolvere le accuse di molestie.

Fra questi quello di Martina secondo la quale il suo capo di allora, Jason Mojica, si è vendicato contro di lei al termine di una loro relazione. Mojica è stato licenziato “per non essere in linea con i valori” dell’azienda. Vittoria Veltroni è stilista. Nel 2014 si è classificata terza tra i giovani talenti che hanno sfilato a Santo Spirito in Sassia per il cinquantenario dell’Accademia di Costume & Moda.

