Walter Zenga e la sua nuova fidanzata Michela Motoc / sarà la donna giusta per lui?

Walter Zenga al momento sembra aver abbandonato Dubai e sembra essere tornato a Milano in compagnia di Michela Motoc, la modella arrivata terza al concorso di Miss Europa Continental nel 2016. La nuova coppia è stata avvistata a Milano in corso Como. La modella sostituisce la seconda moglie del portiere Raluca con la quale conviveva Dubai, luogo in cui probabilmente ha incontrato la sua nuova fiamma. La modella di 30 anni più giovane di Walter Zenga dopo essere nata in Romania e cresciuta con la famiglia a Cavaion in provincia di Verona ha vissuto per diverso tempo anche a Dubai.

Walter Zenga dopo aver rotto con la sua ex moglie ha deciso di tornare in Italia per cercare lavoro, una squadra da allenare mentre alterna gli aperitivi con la modella alle trasmissioni televisive a cui partecipa come opinionista e si dedica alla scrittura del suo libro. Alcune voci vedevano Walter molto vicino ad accettare la proposta di partecipare come concorrente al Gande Fratello Vip dopo che lo scorso anno è intervenuto nel programma per recuperare il rapporto con suo figlio Andrea Zenga.

Walter Zenga ritrova il sorriso accanto a Michela Motoc

Walter Zenga al momento sembra aver ritrovato il sorriso accanto alla bellissima Michela Motoc che sembra essere completamente innamorata dell’ex calciatore. La modella pubblica quotidianamente sui social parole d’amore come: “Un cuore grato è una calamita per i miracoli”.

Michela Motoc durante una vecchia intervista aveva dichiarato: “Il mio fisico e la mia immagine sono il primo biglietto da visita. Quando sto bene nel mio corpo sento di poter conquistare il mondo intero” sarà grazie a questa sicurezza che è riuscita a conquistare Walter Zenga? La coppia non sembra risentire della differenza di età e pubblicamente non mostra mai nessun momento di noia.

