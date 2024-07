Zenga al veleno contro Benny Carbone: “Mi ha tradito e ora allena l’Inter”/ “Non ha valori”

Walter Zenga non ha mai nascosto il suo legame con l’Inter, club per il quale ha difeso la porta per ben 12 anni. Tornato per una visita alla sede della società, ha spiegato che tornare in nerazzurro per un’avventura tecnica “sarebbe un bel sogno”. Tramite i social, poi, l’ex portiere ha sferrato un attacco al suo ex vice Benny Carbone, che dalla prossima stagione guiderà l’U18 nerazzurra. “Oggi ero in sede all’Inter, casa mia, la mia vita e ho appreso che l’Under 18 verrà allenata da uno che mi ha tradito (non lo nomino perché non se lo merita) e mi chiedo: ma chi decide lo fa con cognizione delle cose oppure per simpatia???” si legge nel messaggio social.

Secondo Zenga, “le under dovrebbero essere allenate da chi ha ideali, senso di onestà… Va beh Inter, forse meglio dare a chi non ha questi valori opportunità che non merita piuttosto che inculcare nei ragazzi sani principi…”. Un attacco non da poco, dunque, per l’allenatore, che ha preso di mira non solamente Benny Carbone ma anche la società dell’Inter, che ha deciso di affidare la panchina della formazione giovanile proprio a lui.

Zenga e il litigio con Benny Carbone

Cos’è successo tra Walter Zenga e Benny Carbone e perché l’ex portiere ha preso così male l’incarico dato dall’Inter al suo ex collaboratore? I due avrebbero rotto definitivamente i rapporti per qualcosa accaduto quando allenava l’Emirates Club, con la squadra che ha ottenuto solamente cinque punti in sei gare. Come ricorda infatti il Corriere dello Sport, lo scorso aprile il club ha esonerato Zenga per affidarne la panchina proprio a Carbone, che fino a qualche ora prima era il suo vice. La promozione come primo allenatore del collega non è andata giù all’ex portiere, che dopo aver saputo del suo incarico all’Inter U18 è scoppiato definitivamente sui social.











