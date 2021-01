Walter Zenga, nuovo attacco del figlio Andrea Zenga/ “Non lo voglio qui!”

Durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, Andrea Zenga ha più volte parlato del difficile rapporto con il padre Walter Zenga, con il quale non è in contatto da ben 14 anni. In una lunga chiacchierata pomeridiana con Andrea Zelletta, il figlio di Walter Zenga ha ribadito di aver sofferto l’assenza del padre: “Mi rendo conto di essere prevenuto, io non riesco a concepire il suo comportamento. Io di lui non ho niente, io vorrei raccontare dei dettagli ma non li posso dire, e si ci ripenso sto male. Lui non si è mai interessato a noi”. L’ex tronista di Uomini e Donne ha suggerito al giovane Zenga di non precludere un riavvicinamento con il padre: “Magari lui ha difficoltà ad entrare nella tua vita, dovete iniziare da zero, ormai sei cresciuto”, ha detto Zelletta. Andrea Zenga ha risposto ai consigli del coinquilino, lasciando uno spiraglio di speranza nel rapporto con il padre: “Io non rinnego nessuno, la mia porta è aperta ma prima deve passare da mio fratello, lui ha più diritti di me di riappacificarsi con lui”.

Walter Zenga: il figlio Andrea non lo vuole al Grande Fratello Vip

Andrea Zenga ha confessato ad Andrea Zelletta e Mario Ermito di non volere una visita del padre al Grande Fratello Vip: “Non lo voglio qui, mi sentirei mortificato nei confronti di mio fratello”, ha detto il ragazzo che teme un riavvicinamento del padre solo perché lui ora è in televisione. Durante la notte, Stefania Orlando ha interrogato Andrea Zenga su quali sorprese si aspetta di ricevere dal GF: “Pensi che tua mamma ti possa fare una sorpresa?”, ha chiesto la conduttrice. Il personal trainer ha ammesso di temere prima la visita del padre: “Sarebbe la sorpresa più bella, ma temo che prima ci sia uno scoglio da superare…”. Stefania ha cercato di tranquillizzare Andrea sulla possibilità di avere un confronto con il padre Walter Zenga: “Lui dovrà prenderne atto, sicuramente avrà sentito cosa è stato detto”. Il ragazzo, che ammette di non seguire il padre su Instagram, è consapevole che la sua esperienza nel reality porterà delle conseguenze: “Purtroppo sapevo che in un modo o nell’altro sarebbe stato coinvolto. Si vedrà comunque fuori, non è da risolvere qua, qualsiasi lettera o sorpresa ci possa essere”. E ha concluso sperando in una visita della mamma, Roberta Termali.



