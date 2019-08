Wanda Nara è incinta?/ Sesto figlio in arrivo per la moglie di Icardi: il gossip

Si fa sempre più caldo il gossip di questa estate. Una delle grandi protagoniste continua ad essere la seducente Wanda Nara, moglie del calciatore Mauro Icardi. Secondo il gossip nostrano e, ancor di più, quello argentino (sua terra natia), Wanda sarebbe incinta. A far scattare il gossip sono stati alcuni indizi notati soprattutto sui suoi profili social. La Nara – che ricordiamo essere già mamma di 5 bambini, tre avuti col calciatore Maxi Lopez, due con Mauro Icardi – potrebbe dunque essere in dolce attesa del suo sesto figlio e gli indizi non mancherebbero. Il primo arriva da un recente tweet della manager e showgirl. Pochi giorni fa Wanda ha infatti cinguettato un “Sono molto felice”, messaggio criptico che ha portato tanti utenti a chiedersi quale potesse essere il motivo di tale gioia.

Wanda Nara incinta? Tanti indizi verso la conferma

Una gioia che infatti Wanda Nara non ha specificato ma che già qualcuno ha iniziato ad associare ad una possibile gravidanza. Ma non è tutto, perché un secondo indizio è arrivato poco dopo. In tanti hanno notato come la moglie di Mauro Icardi, in una recente storia pubblicata su Instagram, abbia evitato di bere alcolici, nonostante stesse brindando a tavola con amici e persone care. Un altro campanellino d’allarme, questo, per i più attenti. Il gossip argentino dà ormai per certa la sesta gravidanza della Nara che, tuttavia, non si espone sul gossip per confermarlo o smentirlo, almeno al momento. Di certo, ad avvalorare questa tesi, ci sarebbe la volontà improvvisa del calciatore di non voler lasciare Milano (proprio per non affrontare un trasloco in fretta e furia).

