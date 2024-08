Wanda Nara e Mauro Icardi, bufera su separazione: “Lui blocca le carte di credito, lei furiosa” Solo alcuni mesi durante la sua partecipazione a Ballando con le stelle 2023 Wanda Nara e Mauro Icardi sembravano affiatatissimi e che avessero archiviato gli alti e bassi del passato, è invece, nei giorni scorsi la showgirl e imprenditrice argentina ha annunciato la separazione dal marito e padre delle sue due figlie Isabella e Francesca con un post su Instagram: “Ho deciso di separarmi ma non smetteremo di essere una famiglia. Riprovarci mille volte quando c’è amore non è un errore. Non mi pento di nulla, ma oggi devo andare avanti da sola. Non hai colpevoli, né terzi.” Wanda Nara dopo la rottura con Mauro Icardi: "Non smetteremo di essere famiglia"/ "Non mi pento di nulla ma…" Adesso però emergono nuove segnalazioni e rumor sulla coppia, pare proprio che tra Wanda Nara e Mauro Icardi sia finita nel peggiore dei modi. I due sono sempre più distanti e lontani e la separazione sembra insanabile. Nelle scorse ore, inoltre, a lanciare una clamorosa indiscrezione ci ha pensato il Majo Martino durante il programma Mananìsma. Contrario alla scelta dell’imprenditrice di separarsi, pare che Mauro Icardi si sia vendicato bloccando tutte le carte di credito a Wanda Nara e lei adesso è furiosa. “Non so da dov’è uscita questa informazione, però è sicuro che molti uomini spesso usano questo metodo coercitivo” ha spiegato l’influencer Majo Martino. Wanda Nara e Icardi, matrimonio finito: "Siamo separati"/ "Ci avevo riprovato per motivi di salute" Wanda Nara e Mauro Icardi separazione, separazione senza esclusione di colpi? Non è la prima volta che si presenta questa situazione: già qualche anno fa, durante una delle tante crisi di coppia, Icardi bloccò le carte di credito di Wanda Nara. Martino ha assicurato che l’informazione è arrivata direttamente da Wanda Nara. “Se proviene da lei allora è plausibile”, ha replicato il suo legale in studio Ana Rosenfeld. Insomma la separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi si preannuncia tutt’altro che indolore soprattutto perché pare che il calciatore sia contrario e la scelta è stata presa dalla imprenditrice. I due, che stanno insieme dal 2013, si sono separati nel 2022 salvo poi ritornare insieme anche a causa della luecemia che ha colpito Wanda. Adesso la rottura sembra definitiva a farne le spese saranno sicuramente i cinque figli della famiglia allargata, le due piccole della coppia ed i figlio più grandi di Nara Valentino e Costantino nati dall’unione con un altro calciatore Max Lopez.