Wanda Nara e Pupo su Serena Enardu e Pago / “Lei deve andare via, vi spiego perché..”

Cosa ne pensano Pupo e Wanda Nara del confronto tra Serena Enardu e Pago avvenuto questa sera dentro la casa del Grande Fratello VIP? Pareri contrastanti tra i due opinionisti, che snocciolano il proprio parere in attesa di scoprire se il pubblico permetterà a Serena di entrare in gioco per una settimana. Wanda Nara vede il bicchiere mezzo pieno e sul possibile ingresso dell’Enardu dentro la casa dice: “Secondo me vince sempre il cuore. Penso anche che Pago sia molto bloccato, forse può pensare a cosa penserà la gente fuori dalla casa. Di solito è più normale vedere un uomo tradire, rispetto ad una donna”. Interviene quindi Pupo, che ribatte stizzito: “E’ più normale vedere un uomo tradito? Poi ne parliamo“. Alfonso Signorini annuncia che il televoto per Serena Enardu è combattutissimo e che più tardi metterà al corrente Pago della decisione del pubblico. Sul loro confronto dice: “Io penso che Pago sia un uomo ferito perché Serena non si è comportata bene però ha chiesto scusa. A volte l’orgoglio ci può portare fuori strada e farci sbagliare”. Per Pupo la cosa migliore per Serena e Pago sarebbe la separazione, almeno momentaneamente: “Lei se ne deve andare. Se vogliono salvarsi deve lasciargli fare quest’esperienza”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA