Wanda Nara su Maxi Lopez e Mauro Icardi / “Maxi ha fatto casino solo quando..”

Wanda Nara ancora protagonista al Grande Fratello Vip 4. Il tema della puntata si è spostato sul triangolo Incorvaia-Sarcina-Scamarcio e lady Icardi segue interessata da studio. Clizia continua a negare di aver tradito l’ormai ex marito Francesco Sarcina con il suo migliore amico, nonché attore Riccardo Scamarcio. Dice però di averlo baciato quando aveva già detto addio al leader de Le Vibrazioni. Da studio Wanda Nara dice la sua, mentre Signorini chiede alla Incorvaia se è al corrente che la band parteciperà al prossimo Festival di Sanremo con un brano ispirato proprio alla relazione col suo ex. Clizia dice di non saperne nulla, le ragazze nella casa la difendono a spada tratta. Così l’opinionista Wanda Nara, interpellata sulla vicenda da Signorini, sottolinea le similitudini vissute nel triangolo amoroso con Mauro Icardi, suo attuale marito, e Maxi Lopez, ex compagno: “A me quella macchia è rimasta addosso per molto tempo. Maxi ha fatto casino solo quando ha saputo che stavo con uno che conosceva, ma aveva già una ragazza”.

