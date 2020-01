Wanda Nara/ Tra Grande Fratello Vip e quella profezia su Eriksen all’Inter

Wanda Nara, la bollente argentina opinionista del Grande Fratello Vip 4, continua a far parlare di sé e non solo per le sue forme giunoniche, che pone in risalto in ogni scatto pubblicato sui social network. La showgirl, legata sentimentalmente a Mauro Icardi, ex attaccante dell’Inter (oggi in forza al Paris Saint-Germain), ha recentemente rivelato al settimanale “TV Sorrisi e Canzoni” di aver ricreato all’interno della propria abitazione la Casa del Grande Fratello in miniatura. Come? Installando occhi elettronici ovunque: “Ho posizionato 43 telecamere in casa mia, così posso controllare in qualsiasi momento e in qualsiasi stanza che cosa stiano facendo i miei figli”, ha confessato l’ex moglie di Maxi Lopez, dal quale ha avuto Valentino (10 anni), Costantino (9) e Benedicto (7), mentre dall’amore con Maurito Icardi sono nate Francesca (4 anni) e Isabella (3). Decisamente una “truppa” numerosa e difficile da tenere sotto controllo, specialmente alla luce dei molteplici impegni televisivi di una madre in carriera come Wanda Nara: per fortuna, esiste la tecnologia, che in casi come questo sa essere davvero di conforto e di supporto ai genitori.

WANDA NARA, QUELLA PROFEZIA SU ERIKSEN…

Wanda Nara, oltre a essere una delle donne più gettonate nelle trasmissioni televisive e anche una procuratrice calcistica. La trentatreenne sudamericana cura gli interessi della sua dolce metà, Mauro Icardi, che, nello scorso campionato di Serie A, durante il momento più difficile vissuto dalla punta nella sua esperienza con indosso la divisa dell’Inter, lei ha sempre difeso strenuamente, anche e soprattutto durante le sue partecipazioni alla trasmissione “Tiki Taka”, condotta da Pierluigi Pardo. A proposito della parentesi nerazzurra: “Il Giornale”, sull’edizione odierna, riporta in auge alcune dichiarazioni di Wanda Nara sulle esigenze della formazione all’epoca allenata da Luciano Spalletti, rivelatesi quasi una profezia, alla luce del recente approdo di Christian Eriksen all’ombra del Duomo. “Meglio uno che dia a Mauro cinque palloni buoni a partita, piuttosto che il rinnovo del contratto”, aveva asserito il 10 febbraio 2019. Esattamente ciò per cui è stato ingaggiato il danese ex Tottenham, che avrà sulle spalle il compito di sfornare assist per il duo d’attacco composto da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez.

