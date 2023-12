Warren Buffet compra 590 mln di azioni Occidental Petroleum/ “Ora ha il 27% della società”

Warren Buffet prosegue la scalata a Occidental Petroleum e acquista altri 10,5 milioni di azioni per un totale di 590 milioni di dollari. Da marzo 2022, proseguono gli acquisti da parte dell’imprenditore che ora è arrivato a possedere il 27% della società texana che è una tra le più grandi produttrici di petrolio e gas degli Stati Uniti. Secondo fonti consultate da Forbes, cioè un documento depositato presso la Securities and Exchange Commission Usa, tra l’11 ed il 13 dicembre, la holding Berkshire Hathaway avrebbe acquisito un altro pacchetto azionario sfruttando la flessione del titolo sui mercati.

Gli analisti finanziari hanno inoltre evidenziato come questa operazione coincida con l’acquisizione fatta da Occidental Petroleum di una quota da 12 miliardi di dollari della società petrolifera Crownrock. Quindi questo dimostra che Buffett sta ampiamente garantendo fiducia alla Oxy, e approvando le mosse strategiche sui mercati per un piano di crescita nelle prospettive del settore in generale, sul quale l’imprenditore continua a scommettere con continui investimenti già dal 2019.

Warren Buffett investe nel settore petrolifero, acquisisce 27% di Occidental Petroleum

Warren Buffet investe nel settore petrolifero. Dal 2019 infatti ha intensificato le scalate per la partecipazione in varie società. L’ultima è proprio quella alla Occidental Petroleum. Questo nonostante le varie critiche arrivate soprattutto da parte degli analisti e di altri investitori. Tuttavia anche le grandi agenzie di rating internazionali come Fitch e Moody’s stanno supportando una fiducia alle compagnie petrolifere.

Segno che le azioni probabilmente continueranno a crescere, anche con l’aiuto dell’investimento della holding di Buffet, società che lo scorso novembre ha fatto registrare liquidità da record, chiudendo con profitti aumentati del 40%. L’imprenditore, che attualmente è considerato la quinta persona più ricca del mondo, ha portato il suo patrimonio totale ad una stima pari a 121,4 miliardi di dollari netti ha comunque da tempo annunciato che lascerà in donazioni il 99% di tutte le sue ricchezze .

